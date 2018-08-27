Гостями фестиваля "Соль земли" в Самаре станут актеры Игорь Скляр и Гойко Митич

В Самаре 17-21 сентября пройдет XI открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли", сообщила пресс-служба фестиваля.

В основную фестивальную программу вошло полсотни работ, разделенных на пять номинаций: "Здесь и сейчас", "Времена не выбирают", "Русский Собор", "Чти отца твоего и матерь твою", "Камо грядеши?.." ("Куда идешь?"). Еще 17 картин будут показаны во внеконкурсной программе. Все фильмы - разные по стилистике и по темам.

Фестиваль "Соль земли" откроется творческим вечером актера кино, народного артиста России Игоря Скляра. Встреча пройдет в ЦРК "Художественный" 17 сентября, сразу же после церемонии торжественного открытия фестиваля, которая начнется в 18:00.

По традиции, в рамках фестиваля пройдут и другие творческие встречи. Так, 19 сентября в 14:00 зрители встретятся в "Художественном" с актером Самарского академического театра драмы Денисом Евневичем. И в тот же день в 19:00 - с Гойко Митичем, легендарным сербским актером и каскадером, который считается лучшим "киноиндейцем" всех времен.

География представленного на фестивале кино, как всегда, широка. В основной программе свои работы представят кинематографисты из Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Липецка, Нижневартовска, Екатеринбурга, Уфы, Владикавказа, Краснодара, Воронежа, Красноярска, Нижнего Новгорода. Будут и фильмы гостей из-за рубежа - Белоруссии, Сербии, Луганской народной республики.

Как отметил директор фестиваля, иерей Игорь Головлев, одной из особенностей нынешней фестивальной программы стало то, что многие кинематографисты рассказывают о национальных традициях разных народов, живущих в России. Например, о жителях Сахалина (японцах и

корейцах), об осетинах. А в фильме "Кукморские парни" показывается древний сакральный татарский обряд сэрэн, который до сих пор проводится в одном из татарских сел, когда молодых людей провожают в армию.

"Есть в конкурсной программе фильмы, необычные по своей концепции, - говорит директор фестиваля. - Это, например, фильм "Пятерочка". Авторы день за днем фиксируют то, что происходит за окном. А за окном стоит автомобиль "пятерка". Его хозяева ухаживают за машиной, уезжают, потом возвращаются на прежнее место. И зритель уже привыкать наблюдать за жизнью семьи и автомобиля. И вдруг в конце фильма на том же месте он видит уже совсем другую, дорогую машину. "Пятерочка" исчезла".

Как и на предыдущих фестивалях, в программе немало кинозарисовок из жизни российской глубинки. Многие кинематографисты обратились к "пограничным" жизненным ситуациям, к проблемам людей с ограниченными возможностями. Так, в одном сербском фильме слепые девушки учатся кататься на горных лыжах.

Среди героев фильмов, которые можно будет увидеть на фестивале, - люди, оставившие заметный след в российской истории. Это, например, первый в мире космонавт Юрий Гагарин; летчик и спортсмен, герой Советского Союза Михаил Громов; актер Николай Дупак, четверть века являвшийся директором Театра на Таганке; путешественник Петр Козлов, искавший загадочный мертвый город Хара-Хото; самарский художник, краевед и археолог Константин Головкин.

Основными фестивальными площадками станут три зала ЦРК "Художественный". Фильмы будут показывать бесплатно с утра до вечера. Ознакомиться с программой показов можно будет через некоторое время на сайте фестиваля. Впервые фестивальные фильмы и мастер-классы будут проходить и на площадках исторического парка "Россия - моя история" в ТЦ "Гудок". Документальные ленты покажут также в самарских вузах, техникумах и школах.

У нынешнего фестиваля, как и у прошлогоднего, - международное жюри. Его возглавляет доктор искусствоведения, профессор ВГИКа Галина Прожико. Членами жюри стали кинооператор Николай Волков (Санкт-Петербург), режиссер и актер Александр Тяпов (Москва), режиссер, оператор и сценарист Тынай Ибрагимов (Кыргызстан), режиссер и драматург Божидар Зечевич (Сербия).

Фестиваль организован Поволжским историко-культурным фондом и Клубом почетных граждан Самарской области при поддержке областного правительства. Стоит отметить также, что в Самаре в последнее время уделяется большее внимание пропаганде лучших отечественных неигровых фильмов. Так, при поддержке городской администрации в школах Самары проводятся уроки документального кино. Для этого в школах созданы медиатеки с копиями фильмов - участников фестиваля "Соль земли" разных лет. После их просмотра ребята обсуждают фильмы вместе с учителями, а потом пишут эссе на темы, затронутые в них. Авторы лучших творческих работ будут награждены на закрытии фестиваля 20 сентября на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Здесь же будут названы фильмы-лауреаты.