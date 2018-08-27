Гостями фестиваля "Соль земли" в Самаре станут актеры Игорь Скляр и Гойко Митич

В Самаре 17-21 сентября пройдет XI открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли", сообщила пресс-служба фестиваля.
В основную фестивальную программу вошло полсотни работ, разделенных на пять номинаций: "Здесь и сейчас", "Времена не выбирают", "Русский Собор", "Чти отца твоего и матерь твою", "Камо грядеши?.." ("Куда идешь?"). Еще 17 картин будут показаны во внеконкурсной программе. Все фильмы - разные по стилистике и по темам.
Фестиваль "Соль земли" откроется творческим вечером актера кино, народного артиста России Игоря Скляра. Встреча пройдет в ЦРК "Художественный" 17 сентября, сразу же после церемонии торжественного открытия фестиваля, которая начнется в 18:00.
По традиции, в рамках фестиваля пройдут и другие творческие встречи. Так, 19 сентября в 14:00 зрители встретятся в "Художественном" с актером Самарского академического театра драмы Денисом Евневичем. И в тот же день в 19:00 - с Гойко Митичем, легендарным сербским актером и каскадером, который считается лучшим "киноиндейцем" всех времен.
География представленного на фестивале кино, как всегда, широка. В основной программе свои работы представят кинематографисты из Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Липецка, Нижневартовска, Екатеринбурга, Уфы, Владикавказа, Краснодара, Воронежа, Красноярска, Нижнего Новгорода. Будут и фильмы гостей из-за рубежа - Белоруссии, Сербии, Луганской народной республики.
Как отметил директор фестиваля, иерей Игорь Головлев, одной из особенностей нынешней фестивальной программы стало то, что многие кинематографисты рассказывают о национальных традициях разных народов, живущих в России. Например, о жителях Сахалина (японцах и
корейцах), об осетинах. А в фильме "Кукморские парни" показывается древний сакральный татарский обряд сэрэн, который до сих пор проводится в одном из татарских сел, когда молодых людей провожают в армию.
"Есть в конкурсной программе фильмы, необычные по своей концепции, - говорит директор фестиваля. - Это, например, фильм "Пятерочка". Авторы день за днем фиксируют то, что происходит за окном. А за окном стоит автомобиль "пятерка". Его хозяева ухаживают за машиной, уезжают, потом возвращаются на прежнее место. И зритель уже привыкать наблюдать за жизнью семьи и автомобиля. И вдруг в конце фильма на том же месте он видит уже совсем другую, дорогую машину. "Пятерочка" исчезла".
Как и на предыдущих фестивалях, в программе немало кинозарисовок из жизни российской глубинки. Многие кинематографисты обратились к "пограничным" жизненным ситуациям, к проблемам людей с ограниченными возможностями. Так, в одном сербском фильме слепые девушки учатся кататься на горных лыжах.
Среди героев фильмов, которые можно будет увидеть на фестивале, - люди, оставившие заметный след в российской истории. Это, например, первый в мире космонавт Юрий Гагарин; летчик и спортсмен, герой Советского Союза Михаил Громов; актер Николай Дупак, четверть века являвшийся директором Театра на Таганке; путешественник Петр Козлов, искавший загадочный мертвый город Хара-Хото; самарский художник, краевед и археолог Константин Головкин.
Основными фестивальными площадками станут три зала ЦРК "Художественный". Фильмы будут показывать бесплатно с утра до вечера. Ознакомиться с программой показов можно будет через некоторое время на сайте фестиваля. Впервые фестивальные фильмы и мастер-классы будут проходить и на площадках исторического парка "Россия - моя история" в ТЦ "Гудок". Документальные ленты покажут также в самарских вузах, техникумах и школах.
У нынешнего фестиваля, как и у прошлогоднего, - международное жюри. Его возглавляет доктор искусствоведения, профессор ВГИКа Галина Прожико. Членами жюри стали кинооператор Николай Волков (Санкт-Петербург), режиссер и актер Александр Тяпов (Москва), режиссер, оператор и сценарист Тынай Ибрагимов (Кыргызстан), режиссер и драматург Божидар Зечевич (Сербия).
Фестиваль организован Поволжским историко-культурным фондом и Клубом почетных граждан Самарской области при поддержке областного правительства. Стоит отметить также, что в Самаре в последнее время уделяется большее внимание пропаганде лучших отечественных неигровых фильмов. Так, при поддержке городской администрации в школах Самары проводятся уроки документального кино. Для этого в школах созданы медиатеки с копиями фильмов - участников фестиваля "Соль земли" разных лет. После их просмотра ребята обсуждают фильмы вместе с учителями, а потом пишут эссе на темы, затронутые в них. Авторы лучших творческих работ будут награждены на закрытии фестиваля 20 сентября на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Здесь же будут названы фильмы-лауреаты.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?