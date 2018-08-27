Жителя Новокуйбышевска подозревают в даче взятки следователю

В Новокуйбышевске местного жителя подозревают в даче взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 15 августа подозреваемый попытался передать часть взятки — 15 тыс. руб. (от общей суммы 50 тыс. руб.) следователю СО по Новокуйбышевску областного СУ СК. Эти деньги предназначались за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного проникновения в жилище. Однако следователь от денег отказался, а подозреваемого задержали.

Расследование уголовного дела продолжается.