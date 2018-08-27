Жителя Новокуйбышевска подозревают в даче взятки следователю

В Новокуйбышевске местного жителя подозревают в даче взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 15 августа подозреваемый попытался передать часть взятки — 15 тыс. руб. (от общей суммы 50 тыс. руб.) следователю СО по Новокуйбышевску областного СУ СК. Эти деньги предназначались за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного проникновения в жилище. Однако следователь от денег отказался, а подозреваемого задержали.
Расследование уголовного дела продолжается.
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У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....