В Новокуйбышевске осудили мужчину, напавшего на женщину в лифте

Новокуйбышевский городской суд Самарской области вынес приговор жителю Мордовии. Его признали виновным в покушении на грабеж с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, 19 мая 2018 г. мужчина зашел в подъезд за женщиной и в кабине лифта потребовал отдать золотые украшения. Не дождавшись ответа, он стал сжимать ее руки, причиняя сильную боль, и угрожать, обещая придушить. В этот момент двери лифта открылись, мужчина выпал из кабины, а жертва стала звать на помощь и достала из сумки телефон, чтобы позвонить в полицию. Нападавший попытался вырвать мобильник и сумку.
Действия преступника пресек выбежавший на лестничную площадку житель. Он задержал нападавшего.
На суде житель Мордовии полностью признал вину. Ему назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.