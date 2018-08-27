В Новокуйбышевске осудили мужчину, напавшего на женщину в лифте

Новокуйбышевский городской суд Самарской области вынес приговор жителю Мордовии. Его признали виновным в покушении на грабеж с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 19 мая 2018 г. мужчина зашел в подъезд за женщиной и в кабине лифта потребовал отдать золотые украшения. Не дождавшись ответа, он стал сжимать ее руки, причиняя сильную боль, и угрожать, обещая придушить. В этот момент двери лифта открылись, мужчина выпал из кабины, а жертва стала звать на помощь и достала из сумки телефон, чтобы позвонить в полицию. Нападавший попытался вырвать мобильник и сумку.

Действия преступника пресек выбежавший на лестничную площадку житель. Он задержал нападавшего.

На суде житель Мордовии полностью признал вину. Ему назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.