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Экология Общество

Самарцев приглашают присоединиться к участию в общероссийской акции "Вода России"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара поддержала общероссийскую акцию "Вода России", в рамках которой 30 августа с 11:00 до 14:00 на берегу Волги вблизи пляжа Красноглинского района пройдет уборка берега и водоохранной зоны.

В добровольческом мероприятии планируют принять участие несколько десятков волонтеров и представители департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Оно проводится при поддержке управления Росприроднадзора по Самарской области.

После уборки будет организован вывоз собранного мусора.

Общероссийская акция по уборке водоемов и их берегов "Вода России" с 2014 года ежегодно проводится Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 19.04.2012 №350.

В 2018 году акция проходит на всей территории России в рамках Года добровольца (волонтера), объявленного указом президента Российской федерации от 06.12.2017 №583.

Основная цель акции - снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и популяризация идей бережного отношения к воде и прибрежным зонам среди населения Российской Федерации.

Минприроды России подчеркивает, что из года в год отмечается устойчивая динамика увеличения положительных результатов акции. Так, если в 2014 году в акции приняли участие 176 тыс. человек из 52 регионов страны, то в 2017 году - уже более 1 млн 450 тыс. человек из 83 регионов, от мусора очищено 10 тыс. водных объектов.

После завершения акции составляется рейтинг регионов, показавших лучшие результаты при организации и проведении акции. Также организаторы из регионов-лидеров номинируются на награждение почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии РФ за вклад в развитие водохозяйственного комплекса страны.

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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