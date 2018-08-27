В историческом парке "Россия - Моя история" будут проходить занятия и семинары

В новом учебном году на площадке исторического парка "Россия - Моя история" будут идти занятия в рамках внеурочной деятельности, совместных с департаментом образования г.о. Самара мероприятий.

Запланированы курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания - по преподаванию общественных дисциплин с использованием ресурсов мультимедийного парка. В парке пройдут учебно-методические семинары, фестивали и конкурсы на знание региональной и федеральной истории. Начнет работу Клуб юных краеведов.

Как рассказывает директор Исторического парка в Самаре Мария Серкова, исторический парк ориентирован на широкую целевую аудиторию, его главная цель - воспитание интереса к истории России. "Мы разрабатываем познавательные программы для школьников и молодежи - от мастер-классов, презентаций, семинаров и лекций до популярных игр и квестов по исторической тематике, - ориентируясь на методические рекомендации Минобрнауки, - сообщает она. - На федеральном уровне Минкультуры и Ростуризм также заинтересованы в развитии парка. По итогам совещания, которое прошло в Москве под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Вячеслава Володина, туроператорам и турагентам рекомендовано включить парк в свой турпродукт".



