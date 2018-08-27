На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины

В Самаре прошла двухдневная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные вопросы регенеративной медицины, инновации в репродуктологии". Конференция приурочена к 15-летию Самарского областного медицинского центра "Династия".
Открывая заседание конференции, врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра здравоохранения Геннадий Гридасов подчеркнул, что медицинский центр со дня своего создания являлся не только научным центром - он имел большое практическое значение, активно прирастал репродуктивными технологиями. "Центр "Династия" известен не только в Самаре, но и за пределами области. Молодой современный коллектив много делает для сбережения населения, для улучшения демографической ситуации в Самаре и России. Академическая наука Самарского медицинского университета и практическое здравоохранение воплотились в эффективные результаты работы центра "Династия". 15 лет - это начало большого пути, и я желаю вам всяческих успехов".
Геннадий Гридасов вручил сотрудникам центра почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Самарской области и министерства здравоохранения.
На конференции выступали самарские специалисты и гости из российских городов, в которых созданы аналогичные центры и где занимаются клеточными технологиями.
"Центр стал ведущим сертифицированным центром и единственным в России, который работает с международной поисковой базой доноров гемопоэтических клеток. Это единственный банк пуповинной крови, который имеет опыт трансплантации клеток пуповинной крови по всему миру, от Канады до Австралии. В Российской Федерации это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург… Мы тесно работаем со всеми ведущими центрами нашей страны. Клеточные технологии и регенеративная медицина могут сделать существенный вклад в развитие здравоохранения. Сегодня насчитывается более 200 пациентов, которым помогли клетки пуповинной крови. Они применялись для восстановления пациентов, страдающих детским церебральным параличом. Помогают детям с тяжелым перинатальным поражением головного мозга, которые находятся в реанимации. Пациенты, страдающие циррозом печени, получают существенное улучшение и стабилизацию своего состояния. Также пациенты с лейкозами, тяжелыми онкогематологическими заболеваниями имеют шанс не только на спасение жизни, стабилизацию, но и на выздоровление. Сейчас мы являемся самым крупным в России банком пуповинной крови. На хранении у нас находятся 11 тысяч образцов пуповинной крови, также центр выполняет государственную программу лечения бесплодия. Выполнено более 12 тысяч циклов ЭКО и родилось больше 3500 детей. Заслуга центра - в том, что и клеточные, и репродуктивные технологии вносят существенный вклад в здоровье населения как нашего региона, так и всей страны", - отметила директор Самарского областного медицинского центра "Династия", д.м.н., профессор РАЕ Ольга Тюмина.
Участник конференции Станислав Рыбцов работает в центре регенеративной медицины в Эдинбургском универститете (Великобритания). Его привлекла возможность узнать, что происходит в российской и, в частности, самарской науке:
"Я знаю, что Самара - мощный промышленный город. Интересно, что делается в Самаре сейчас. У вас хороший центр по репродуктивной медицине. Здесь идут интересные исследования, и я намерен с ними познакомиться. А на конференцию собралась сильная компания ученых из Петербурга, Москвы, Владивостока, думаю, общение с ними принесет пользу".
Заместитель директора центра "Династия" Станислав Волчков рассказал о перспективах работы центра. Так, начинаются исследования по оказанию помощи людям с аутизмом. Есть наработки и начинаются исследования по лечению мужского бесплодия, которое трудно поддается лечению и в мире мало кто этим занимается. Для Самары это одна из прорывных тем и перспективная область работы.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.