На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины

В Самаре прошла двухдневная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные вопросы регенеративной медицины, инновации в репродуктологии". Конференция приурочена к 15-летию Самарского областного медицинского центра "Династия".

Открывая заседание конференции, врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра здравоохранения Геннадий Гридасов подчеркнул, что медицинский центр со дня своего создания являлся не только научным центром - он имел большое практическое значение, активно прирастал репродуктивными технологиями. "Центр "Династия" известен не только в Самаре, но и за пределами области. Молодой современный коллектив много делает для сбережения населения, для улучшения демографической ситуации в Самаре и России. Академическая наука Самарского медицинского университета и практическое здравоохранение воплотились в эффективные результаты работы центра "Династия". 15 лет - это начало большого пути, и я желаю вам всяческих успехов".

Геннадий Гридасов вручил сотрудникам центра почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Самарской области и министерства здравоохранения.

На конференции выступали самарские специалисты и гости из российских городов, в которых созданы аналогичные центры и где занимаются клеточными технологиями.

"Центр стал ведущим сертифицированным центром и единственным в России, который работает с международной поисковой базой доноров гемопоэтических клеток. Это единственный банк пуповинной крови, который имеет опыт трансплантации клеток пуповинной крови по всему миру, от Канады до Австралии. В Российской Федерации это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург… Мы тесно работаем со всеми ведущими центрами нашей страны. Клеточные технологии и регенеративная медицина могут сделать существенный вклад в развитие здравоохранения. Сегодня насчитывается более 200 пациентов, которым помогли клетки пуповинной крови. Они применялись для восстановления пациентов, страдающих детским церебральным параличом. Помогают детям с тяжелым перинатальным поражением головного мозга, которые находятся в реанимации. Пациенты, страдающие циррозом печени, получают существенное улучшение и стабилизацию своего состояния. Также пациенты с лейкозами, тяжелыми онкогематологическими заболеваниями имеют шанс не только на спасение жизни, стабилизацию, но и на выздоровление. Сейчас мы являемся самым крупным в России банком пуповинной крови. На хранении у нас находятся 11 тысяч образцов пуповинной крови, также центр выполняет государственную программу лечения бесплодия. Выполнено более 12 тысяч циклов ЭКО и родилось больше 3500 детей. Заслуга центра - в том, что и клеточные, и репродуктивные технологии вносят существенный вклад в здоровье населения как нашего региона, так и всей страны", - отметила директор Самарского областного медицинского центра "Династия", д.м.н., профессор РАЕ Ольга Тюмина.

Участник конференции Станислав Рыбцов работает в центре регенеративной медицины в Эдинбургском универститете (Великобритания). Его привлекла возможность узнать, что происходит в российской и, в частности, самарской науке:

"Я знаю, что Самара - мощный промышленный город. Интересно, что делается в Самаре сейчас. У вас хороший центр по репродуктивной медицине. Здесь идут интересные исследования, и я намерен с ними познакомиться. А на конференцию собралась сильная компания ученых из Петербурга, Москвы, Владивостока, думаю, общение с ними принесет пользу".

Заместитель директора центра "Династия" Станислав Волчков рассказал о перспективах работы центра. Так, начинаются исследования по оказанию помощи людям с аутизмом. Есть наработки и начинаются исследования по лечению мужского бесплодия, которое трудно поддается лечению и в мире мало кто этим занимается. Для Самары это одна из прорывных тем и перспективная область работы.