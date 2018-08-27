Денисов и Антон дебютируют за "Крылья Советов" в матче с "Енисеем"

Стали известны стартовые составы на матч пятого тура Российской Премьер-лиги "Енисей" (Красноярск) - "Крылья Советов".
По сравнению с поединком против "Локомотива" тренерский штаб самарцев произвел в стартовом составе два изменения. Вместо Евгения Башкирова и Георгия Зотова на поле с первых минут появятся два новичка "Крыльев" - Виталий Денисов и Паул-Виорел Антон.
Отметим появление в составе запасных нападающего Максима Канунникова, который пропустил последние три матча из-за повреждения.
В составе "Енисея" два экс-самарца: против "Крыльев" в "старте" сыграют вратарь Давид Юрченко и защитник Дмитрий Ятченко.
Матч "Енисей" - "Крылья Советов" начнется в 18:30 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч. Премьер" (комментаторы Александр Аксенов и Михаил Меламед). Также за ходом поединка можно будет следить по трансляции на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор - Андрей Миронов, сообщает официальный сайт клуба.
"Крылья Советов": 14 Конюхов, 2 Полуяхтов, 5 Самарджич, 7 Соболев, 9 Чочиев, 28 Антон, 39 Денисов, 44 Чичерин, 64 Ланин, 90 Бурлак, 91 Яковлев.
Запасные: 1 Рыжиков, 4 Башкиров, 8 Корниленко, 10 Алиев, 11 Шейдаев, 15 Зотов, 17 Тихонов, 25 Опарин, 31 Ткачук, 99 Канунников.