Денисов и Антон дебютируют за "Крылья Советов" в матче с "Енисеем"

Стали известны стартовые составы на матч пятого тура Российской Премьер-лиги "Енисей" (Красноярск) - "Крылья Советов".

По сравнению с поединком против "Локомотива" тренерский штаб самарцев произвел в стартовом составе два изменения. Вместо Евгения Башкирова и Георгия Зотова на поле с первых минут появятся два новичка "Крыльев" - Виталий Денисов и Паул-Виорел Антон.

Отметим появление в составе запасных нападающего Максима Канунникова, который пропустил последние три матча из-за повреждения.

В составе "Енисея" два экс-самарца: против "Крыльев" в "старте" сыграют вратарь Давид Юрченко и защитник Дмитрий Ятченко.

Матч "Енисей" - "Крылья Советов" начнется в 18:30 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч. Премьер" (комментаторы Александр Аксенов и Михаил Меламед). Также за ходом поединка можно будет следить по трансляции на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор - Андрей Миронов, сообщает официальный сайт клуба.