В гандбольную "Ладу" перешла Мария Черняева, выступавшая за майкопский АГУ-"Адыиф"

Федерация гандбола России утвердила переход в тольяттинский клуб нового игрока. Заявку "Лады" дополнила Мария Черняева, ранее выступавшая за майкопский АГУ-"Адыиф".

В суперлиге воспитанница гандбольной школы города Пикалево Ленинградской области дебютировала в прошлом сезоне, защищая на позиции правого крайнего цвета адыгейского коллектива. В нем она в 21-й игре чемпионата России забросила 25 мячей. А нынешним летом Черняева внесла свою лепту в победу юниорской сборной России на первенстве мира U-18, на котором выступили три представительницы вазовской дружины — коренные тольяттинки Валерия Кирдяшева и Елена Михайличенко, а также еще одна уроженка Пикалёво Елена Смирнова. В польском Кельце на лицевом счету перспективной левши в девяти матчах было 14 голов, сообщает официальный сайт клуба.