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Банкротство Александра Швидака завершилось мировым соглашением с "Солидарностью"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дело о банкротстве самарского бизнесмена Александра Швидака, которого называют бенефициаром СПЗ-Групп и ВБМ-Групп, завершилось мировым соглашением, согласно которому, он должен погасить долг перед АО КБ "Солидарность" летом 2022 года.

Задолженность Александра Швидака перед банком составляет 469,1 млн рублей. При этом более половины долга - 274,3 млн руб. - "Солидарность" готова простить бизнесмену в случае последовательного погашения им остальной части задолженности, согласно условиям мирового соглашения.

Напомним, коммерческий банк "Солидарность" обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании Александра Швидака банкротом в марте 2018 года. Свое требование банк мотивировал задолженностью бизнесмена перед ним в размере 224,26 млн рублей.

Однако в июле 2018 г. КБ "Солидарность" представил в суд ходатайство о заключении мирового соглашения между сторонами, а также подписанное соглашение, согласно которому, Александр Швидак подтвердил наличие у него более высокой суммы задолженности перед банком.

В итоге в мировом соглашении долг разделен на две суммы - 205,75 млн руб. и 263,34 млн руб., и для каждой из них предусмотрен свой график погашения. Так, задолженность в размере 205,75 млн руб. Александр Швидак согласился гасить ежемесячными платежами, каждый из которых в первые четыре месяца будет составлять по 1 млн руб., а затем -  по 1,5 млн рублей.

Долг в 263,34 млн руб. также должен гаситься ежемесячными платежами, но в первые четыре месяца каждый из них будет составлять по 1,3 млн руб., а в дальнейшем - по 2,8 млн рублей.

При этом последние платежи, которые должны быть проведены 27 июля 2022 г., в обоих случаях составляют по 137,17 млн рублей. Соглашением предусмотрено, что в случае надлежащего исполнения Александром Швидаком своих обязательств до оговоренного момента указанные суммы бизнесмену будут прощены.

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