Трамвай и Toyota Land Cruiser столкнулись у Крымской площади в Самаре

Днем 27 августа у Крымской площади в Самаре столкнулись трамвай, ехавшего со стороны ж/д вокзала и Toyota Land Cruiser, поворачивавший со стороны ул. Салтыкова-Щердина на ул. Урицкого. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

По словам свидетеля, у автомобиля повреждена передняя часть кузова слева, а у трамвая передняя часть вагона.

Пострадал ли кто-то в ДТП или нет, сейчас не известно, но сотрудников ГИБДД, врачей "скорой" на месте происшествия очевидцы не наблюдали.

Из-за аварии встало движение трамваев по направлению "из-города". Вокруг Крымской площади, по словам очевидца, стояло несколько трамваев. А движение по направлению "в город" для электротранспорта было свободным. Обстоятельства ДТП устанавливаются.