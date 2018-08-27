Алексей Глызин выступил на рок-фестивале в Большой Глушице

В Большеглушицком районе прошел фестиваль "Рок над степью". География участников с каждым годом расширяется. На фестиваль приехали молодые вокалисты и музыкальные группы из многих уголков Поволжья, всего 23 коллектива.

Каждая группа исполняла два-три произведения. Постепенно публика разогрелась и начала живо реагировать и поддерживать понравившихся исполнителей. Получился настоящий праздник для всех любителей качественной музыки.

Но рок-фестиваль имел свое продолжение. Сюрпризом для всех стало выступление эстрадной звезды Алексея Глызина. Площадь с трудом вмещала всех желающих. Публика тепло приветствовала и поддерживала исполнителя. Хитам "То ли воля, то ли неволя", "Зимний сад" подпевали все, кто находился на площади. У чувствительных дам на глазах выступали слезы.

Не остались без внимания и маленькие зрители, которых, к слову сказать, было немало. Детская песенка "33 коровы" была исполнена Алексеем Глызиным для юных большеглушичан.

По словам жителей Большой Глушицы, подкупало прекрасное исполнение и живое, простое общение артиста со зрителями. Концерт прошел на одном дыхании.