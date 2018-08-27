Зоотехник самарского зоопарка осмотрел медведей, которых хочет продать владелец кафе

По поручению главы Самарской области Дмитрия Азарова к ситуации с тремя медведями подключилось министерство культуры Самарской области. 27 августа был организован инспекционный выезд специалистов самарского зоопарка.

Главный ветеринарный врач Екатерина Латина и главный зоотехник ГБУ СО "Самарский зоологический парк" Александр Кузовенко выехали в кафе в пос. Искра в Бузулукском районе Оренбургской области (около 40 км от границы Самарской области), где содержатся медведи, чтобы проверить условия содержания животных и оценить их состояние.

По результатам проверки установлено, что животные накормлены, содержатся в удовлетворительных условиях.

Главный зоотехник ГБУ СО "Самарский зоологический парк" Александр Кузовенко: "Кафе с медведями (самка, самец и медвежонок) находятся в районе Бузулука. Это очень далеко от Самары. Опасений за состояние животных нет. Клетка выполнена из прочных материалов, достаточно просторна - около 60 кв. м. Во многих зоопарках клетки значительно меньше. У посетителей нет доступа к животным. Медведи находятся далеко за ограждением. И пара, и детеныш - в удовлетворительном состоянии, здоровы. У самца нет глаза. Работники кафе (хозяина не было) рассказали, что эту травму медведь получил из-за того, что животные подрались между собой. Но рана уже зажила и опасений не вызывает. Животные спокойны, упитанны. В клетке чисто".