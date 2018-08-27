Глава региона поставил задачу увеличить производство продукции Чапаевского мехзавода

В понедельник, 27 августа, во время рабочего визита в Чапаевск руководитель Самарской области Дмитрий Азаров посетил ФКП "Чапаевский механический завод".
ЧМЗ является старейшим и одним из основных капсюльных заводов страны. Предприятие имеет богатую историю. В годы Великой Отечественной войны каждый второй боеприпас содержал изделия этого завода. Сегодня ЧМЗ выпускает широкий спектр товаров, в том числе для нужд нефтегазовой промышленности.
На всех этапах изготовления изделий введен жесткий контроль качества — на заводе имеется своя испытательная станция. Для проверки соответствия качества продукции техусловиям каждый тысячный заряд из партии отстреливается на этой станции по методике теста API RP 43.
Дмитрий Азаров ознакомился с ассортиментом завода. Ему сообщили, что в последнее время производство товаров военного назначения выросло на 25%. Глава региона поставил задачу наращивать объемы производства продукции и гражданского назначения.
Развитие ЧМЗ крайне важно, так как завод является одним из градообразующих предприятий Чапаевска. В 2017 г. завод заплатил в бюджет города 11,9 млн руб. налогов, а за шесть месяцев 2018 г. еще 8 млн рублей. ЧМЗ входит в пятерку предприятий, производящих продукцию оборонного и гражданского назначения, в которых занято 20% трудоспособного населения города. Условиями работы сотрудники предприятия довольны.
"Я работаю на этом заводе уже 40 лет, — рассказала технолог ЧМЗ Светлана Спирина. — В последние годы многое изменилось в лучшую сторону. Нас вкусно кормят, заработная плата вполне устраивает. Молодежь с удовольствием приходит к нам работать и зарабатывать".
Руководитель Самарской области обсудил с заводчанами дальнейшее развитие Чапаевска. Сотрудники ЧМЗ попросили обустроить в городе пляж. Руководству города было поручено до конца года подготовить соответствующий проект.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.