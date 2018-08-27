Глава региона поставил задачу увеличить производство продукции Чапаевского мехзавода

В понедельник, 27 августа, во время рабочего визита в Чапаевск руководитель Самарской области Дмитрий Азаров посетил ФКП "Чапаевский механический завод".

ЧМЗ является старейшим и одним из основных капсюльных заводов страны. Предприятие имеет богатую историю. В годы Великой Отечественной войны каждый второй боеприпас содержал изделия этого завода. Сегодня ЧМЗ выпускает широкий спектр товаров, в том числе для нужд нефтегазовой промышленности.

На всех этапах изготовления изделий введен жесткий контроль качества — на заводе имеется своя испытательная станция. Для проверки соответствия качества продукции техусловиям каждый тысячный заряд из партии отстреливается на этой станции по методике теста API RP 43.

Дмитрий Азаров ознакомился с ассортиментом завода. Ему сообщили, что в последнее время производство товаров военного назначения выросло на 25%. Глава региона поставил задачу наращивать объемы производства продукции и гражданского назначения.

Развитие ЧМЗ крайне важно, так как завод является одним из градообразующих предприятий Чапаевска. В 2017 г. завод заплатил в бюджет города 11,9 млн руб. налогов, а за шесть месяцев 2018 г. еще 8 млн рублей. ЧМЗ входит в пятерку предприятий, производящих продукцию оборонного и гражданского назначения, в которых занято 20% трудоспособного населения города. Условиями работы сотрудники предприятия довольны.

"Я работаю на этом заводе уже 40 лет, — рассказала технолог ЧМЗ Светлана Спирина. — В последние годы многое изменилось в лучшую сторону. Нас вкусно кормят, заработная плата вполне устраивает. Молодежь с удовольствием приходит к нам работать и зарабатывать".

Руководитель Самарской области обсудил с заводчанами дальнейшее развитие Чапаевска. Сотрудники ЧМЗ попросили обустроить в городе пляж. Руководству города было поручено до конца года подготовить соответствующий проект.