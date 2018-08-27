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Губернатор Власть и политика

Глава региона поставил задачу увеличить производство продукции Чапаевского мехзавода

ЧАПАЕВСК. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 августа, во время рабочего визита в Чапаевск руководитель Самарской области Дмитрий Азаров посетил ФКП "Чапаевский механический завод".

Глава региона поставил задачу увеличить производство продукции Чапаевского мехзавода Глава региона поставил задачу увеличить производство продукции Чапаевского мехзавода
Фото: Светлана Осьмачкина

ЧМЗ является старейшим и одним из основных капсюльных заводов страны. Предприятие имеет богатую историю. В годы Великой Отечественной войны каждый второй боеприпас содержал изделия этого завода. Сегодня ЧМЗ выпускает широкий спектр товаров, в том числе для нужд нефтегазовой промышленности.

На всех этапах изготовления изделий введен жесткий контроль качества — на заводе имеется своя испытательная станция. Для проверки соответствия качества продукции техусловиям каждый тысячный заряд из партии отстреливается на этой станции по методике теста API RP 43.

Дмитрий Азаров ознакомился с ассортиментом завода. Ему сообщили, что в последнее время производство товаров военного назначения выросло на 25%. Глава региона поставил задачу наращивать объемы производства продукции и гражданского назначения.

Развитие ЧМЗ крайне важно, так как завод является одним из градообразующих предприятий Чапаевска. В 2017 г. завод заплатил в бюджет города 11,9 млн руб. налогов, а за шесть месяцев 2018 г. еще 8 млн рублей. ЧМЗ входит в пятерку предприятий, производящих продукцию оборонного и гражданского назначения, в которых занято 20% трудоспособного населения города. Условиями работы сотрудники предприятия довольны.

"Я работаю на этом заводе уже 40 лет, — рассказала технолог ЧМЗ Светлана Спирина. — В последние годы многое изменилось в лучшую сторону. Нас вкусно кормят, заработная плата вполне устраивает. Молодежь с удовольствием приходит к нам работать и зарабатывать".

Руководитель Самарской области обсудил с заводчанами дальнейшее развитие Чапаевска. Сотрудники ЧМЗ попросили обустроить в городе пляж. Руководству города было поручено до конца года подготовить соответствующий проект.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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