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ТЭК Экономика и бизнес

Международная конференция АО "Гипровостокнефть" — практическая составляющая и реальный опыт участников

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году мероприятие посетили свыше 250 участников из 5 стран мира, 65 компаний стали партнерами мероприятия, были заслушаны десятки докладов и проведена выставка производителей и поставщиков оборудования и материалов. Мероприятие прошло в новом формате интерактивного обсуждения.

Третья международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие" АО "Гипровостокнефть" проходила в Самаре с 22 по 24 августа. Из года в год мероприятие становится бизнес-платформой профессионального обмена опытом. В течение трех дней ведущие специалисты отрасли обсуждали новейшие достижения, разработки, производственные инновации, стратегические предложения и рекомендации в области обустройства нефтегазовых месторождений. Традиционную поддержку конференции оказало Министерство промышленности и технологий Самарской области.

В числе актуальных тем, которые были затронуты за время работы площадки: повышение операционной эффективности на действующих активах, развитие реинжиниринга, цифровая трансформация строительного инжиниринга, внедрение цифровых технологий, информационное моделирование, проведение экспертизы в 3D, практические аспекты работы интегрированных команд. В центре внимания — поиск решений самых сложных и актуальных проблем отрасли: уменьшение сроков процесса проектирования и освоения месторождений нефти и газа, внедрение современных технологий проектирования, управления и добычи, оптимизация выбора оборудования и материалов, снижение капитальных затрат и повышение рентабельности нефтедобычи. На протяжении трех дней конференции работал выставочный комплекс, где компании-производители смогли продемонстрировать свои новейшие разработки.

Более 3000 человек следили за работой конференции в режиме он-лайн. Мероприятие прошло в новом формате интерактивного обсуждения. Около 200 специалистов отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Иркутска и других городов приняли активное заочное участие в работе секций с помощью мобильного приложения.

Участники конференции отметили практическую значимость конференции, высокий уровень организации и докладов спикеров. "Удобно и полезно, что в программе конференции уже третий год есть много практических кейсов, — отметил Сергей Третьяков, руководитель программ по развитию системного инжиниринга "Газпромнефть НТЦ". — Конкретно для нашей компании был актуален вопрос по 3D проектированию BIM-моделей и важная аналитическая информация, которой был наполнен третий день работы конференции".

Повышенное внимание вызвали темы подготовки сернистых и меркаптансодержащих нефтей (Григорян Леон Гайкович, д. т. н., профессор СамГТУ, Курочкин Андрей Владиславович, к. х. н., ООО ПФ "Уралтрубопроводстройпроект", новой концепции ПИР (Буторов Сергей Владимирович, ООО "ГПН-РАЗВИТИЕ"), цифровизации в концептуальном инжиниринге и проектировании (Можчиль Артем Федорович, ООО "Газпромнефть-НТЦ", Бухвалов Александр Николаевич, ООО "ГПН-РАЗВИТИЕ", Коростылев Александр Владимирович, к. т. н., АО "СиСОФТ", Гильмутдинова Татьяна Николаевна, АО "Гипровостокнефть").

Актуальность тем докладов подтвердили и многочисленные вопросы, которые поступали в мобильном приложении даже после выступления спикера.

Повышенный интерес к конференции говорит о том, что в очередной раз главная цель мероприятия достигнута — институту удалось объединить на площадке участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений, создав атмосферу творческого подъема и рабочей основательности. Умелое сочетание встреч в неформальной обстановке с интенсивными, насыщенными рабочими заседаниями позитивно сказалось на плодотворности и результативности мероприятия.

"Сегодня при разнообразии подходов в развитии нашей отрасли только путем таких мероприятий мы можем систематизировать опыт компаний-партнеров и искать наиболее технологичные и выгодные пути развития, — подвел итоги конференции Федор Тепляков, заместитель главного директора по коммерции АО "Гипровостокнефть". — Для нашей компании это основополагающее событие года, которое помогает проанализировать наработанный опыт, выделить актуальные темы и разработки. Радует, что интерес к конференции растет, и за три года это событие стало хорошей и доброй традицией, которую мы будем продолжать".

А значит "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие" имеет большое будущее. Итоги прошедшей встречи лягут в основу программы Конференции-2019.

ТЭК&Химия №9

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Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 15:05 Пять из 14 заправочных комплексов "Витязей" в Самаре перейдут под бренд "Лукойл"

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