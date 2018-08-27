В этом году мероприятие посетили свыше 250 участников из 5 стран мира, 65 компаний стали партнерами мероприятия, были заслушаны десятки докладов и проведена выставка производителей и поставщиков оборудования и материалов. Мероприятие прошло в новом формате интерактивного обсуждения.

Третья международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие" АО "Гипровостокнефть" проходила в Самаре с 22 по 24 августа. Из года в год мероприятие становится бизнес-платформой профессионального обмена опытом. В течение трех дней ведущие специалисты отрасли обсуждали новейшие достижения, разработки, производственные инновации, стратегические предложения и рекомендации в области обустройства нефтегазовых месторождений. Традиционную поддержку конференции оказало Министерство промышленности и технологий Самарской области.

В числе актуальных тем, которые были затронуты за время работы площадки: повышение операционной эффективности на действующих активах, развитие реинжиниринга, цифровая трансформация строительного инжиниринга, внедрение цифровых технологий, информационное моделирование, проведение экспертизы в 3D, практические аспекты работы интегрированных команд. В центре внимания — поиск решений самых сложных и актуальных проблем отрасли: уменьшение сроков процесса проектирования и освоения месторождений нефти и газа, внедрение современных технологий проектирования, управления и добычи, оптимизация выбора оборудования и материалов, снижение капитальных затрат и повышение рентабельности нефтедобычи. На протяжении трех дней конференции работал выставочный комплекс, где компании-производители смогли продемонстрировать свои новейшие разработки.

Более 3000 человек следили за работой конференции в режиме он-лайн. Мероприятие прошло в новом формате интерактивного обсуждения. Около 200 специалистов отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Иркутска и других городов приняли активное заочное участие в работе секций с помощью мобильного приложения.

Участники конференции отметили практическую значимость конференции, высокий уровень организации и докладов спикеров. "Удобно и полезно, что в программе конференции уже третий год есть много практических кейсов, — отметил Сергей Третьяков, руководитель программ по развитию системного инжиниринга "Газпромнефть НТЦ". — Конкретно для нашей компании был актуален вопрос по 3D проектированию BIM-моделей и важная аналитическая информация, которой был наполнен третий день работы конференции".

Повышенное внимание вызвали темы подготовки сернистых и меркаптансодержащих нефтей (Григорян Леон Гайкович, д. т. н., профессор СамГТУ, Курочкин Андрей Владиславович, к. х. н., ООО ПФ "Уралтрубопроводстройпроект", новой концепции ПИР (Буторов Сергей Владимирович, ООО "ГПН-РАЗВИТИЕ"), цифровизации в концептуальном инжиниринге и проектировании (Можчиль Артем Федорович, ООО "Газпромнефть-НТЦ", Бухвалов Александр Николаевич, ООО "ГПН-РАЗВИТИЕ", Коростылев Александр Владимирович, к. т. н., АО "СиСОФТ", Гильмутдинова Татьяна Николаевна, АО "Гипровостокнефть").

Актуальность тем докладов подтвердили и многочисленные вопросы, которые поступали в мобильном приложении даже после выступления спикера.

Повышенный интерес к конференции говорит о том, что в очередной раз главная цель мероприятия достигнута — институту удалось объединить на площадке участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений, создав атмосферу творческого подъема и рабочей основательности. Умелое сочетание встреч в неформальной обстановке с интенсивными, насыщенными рабочими заседаниями позитивно сказалось на плодотворности и результативности мероприятия.

"Сегодня при разнообразии подходов в развитии нашей отрасли только путем таких мероприятий мы можем систематизировать опыт компаний-партнеров и искать наиболее технологичные и выгодные пути развития, — подвел итоги конференции Федор Тепляков, заместитель главного директора по коммерции АО "Гипровостокнефть". — Для нашей компании это основополагающее событие года, которое помогает проанализировать наработанный опыт, выделить актуальные темы и разработки. Радует, что интерес к конференции растет, и за три года это событие стало хорошей и доброй традицией, которую мы будем продолжать".

А значит "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие" имеет большое будущее. Итоги прошедшей встречи лягут в основу программы Конференции-2019.