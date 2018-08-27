БК "Самара" проведет два контрольных матча с "Автодором"

29 и 30 августа "Самара" проведет первые контрольные матчи — в Саратове команда дважды сыграет с "Автодором".
Год назад первым соперником самарцев по предсезонке также стал "Автодор". Команда Игоря Грачева в противостоянии с представителями Единой лиги ВТБ смотрелась очень достойно, но оба матча остались за соперниками: 70:75 в Самаре и 76:87 на выезде.
С того времени состав "Автодора" заметно обновился. Из прошлогодней команды в обойме остались капитан Артем Забелин и лидер сборной России U18 Никита Михайловский. А из новичков, помимо многочисленного заокеанского "десанта", стоит, конечно, обратить внимание на Виктора Заряжко — MVP последнего чемпионата Суперлиги получил еще один шанс закрепиться в Единой лиге.
29 августа начало матча в 19-00, 30-го — в 15-00, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.