БК "Самара" проведет два контрольных матча с "Автодором"

29 и 30 августа "Самара" проведет первые контрольные матчи — в Саратове команда дважды сыграет с "Автодором".

Год назад первым соперником самарцев по предсезонке также стал "Автодор". Команда Игоря Грачева в противостоянии с представителями Единой лиги ВТБ смотрелась очень достойно, но оба матча остались за соперниками: 70:75 в Самаре и 76:87 на выезде.

С того времени состав "Автодора" заметно обновился. Из прошлогодней команды в обойме остались капитан Артем Забелин и лидер сборной России U18 Никита Михайловский. А из новичков, помимо многочисленного заокеанского "десанта", стоит, конечно, обратить внимание на Виктора Заряжко — MVP последнего чемпионата Суперлиги получил еще один шанс закрепиться в Единой лиге.

29 августа начало матча в 19-00, 30-го — в 15-00, сообщает официальный сайт клуба.