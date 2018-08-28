Валерий Бондаренко покажет "Американскую ночь" Франсуа Трюффо

Во вторник, 28 августа, в ЦРК "Художественный" в 19:00 в авторской программе "Страх высоты" с Валерием Бондаренко" киновед покажет фильм Франсуа Трюффо "Американская ночь" (1973, 16+).

"Американская ночь" - тридцатый полнометражный фильм Франсуа Трюффо, собравший множество международных наград, в том числе премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Главные роли в фильме исполнили звезды Жаклин Биссет, Валентина Кортезе, Дани, Александра Стюарт, Жан-Пьер Омон, Жан Шампьон, Жан-Пьер Лео, Нике Арриги, Натали Бай. Сам Трюффо сыграл одну из главных ролей - режиссера, занятого съемками. Премьера фильма прошла 14 марта 1973 года на Каннском кинофестивале. Лента посвящена Лилиан Гиш и ее сестре Дороти. Билет на показ стоит 150 рублей.