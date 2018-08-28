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Кино Культура

Валерий Бондаренко покажет "Американскую ночь" Франсуа Трюффо

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 августа, в ЦРК "Художественный" в 19:00 в авторской программе "Страх высоты" с Валерием Бондаренко" киновед покажет фильм Франсуа Трюффо "Американская ночь" (1973, 16+).

"Американская ночь" - тридцатый полнометражный фильм Франсуа Трюффо, собравший множество международных наград, в том числе премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Главные роли в фильме исполнили звезды Жаклин Биссет, Валентина Кортезе, Дани, Александра Стюарт, Жан-Пьер Омон, Жан Шампьон, Жан-Пьер Лео, Нике Арриги, Натали Бай. Сам Трюффо сыграл одну из главных ролей - режиссера, занятого съемками. Премьера фильма прошла 14 марта 1973 года на Каннском кинофестивале. Лента посвящена Лилиан Гиш и ее сестре Дороти.

Билет на показ стоит 150 рублей.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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