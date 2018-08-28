В Самаре безработная женщина организовала подпольный игровой клуб

При проведении комплекса оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов организации незаконной игорной деятельности, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре получили информацию о том, что в одном из домов Советского района проводится незаконная игорная деятельность.

Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР "Омега" регионального управления Росгвардии провели оперативные мероприятия, в результате которых полученные сведения нашли свое подтверждение.

С места происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли 10 игровых терминалов, через которые осуществлялся доступ в сеть Интернет для осуществления азартных игр.

Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности - безработная 31-летняя жительница Самарской области.

В настоящее время СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные организация и проведение азартных игр").