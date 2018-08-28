В Самаре безработная женщина организовала подпольный игровой клуб

При проведении комплекса оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов организации незаконной игорной деятельности, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре получили информацию о том, что в одном из домов Советского района проводится незаконная игорная деятельность.
Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР "Омега" регионального управления Росгвардии провели оперативные мероприятия, в результате которых полученные сведения нашли свое подтверждение.
С места происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли 10 игровых терминалов, через которые осуществлялся доступ в сеть Интернет для осуществления азартных игр.
Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности - безработная 31-летняя жительница Самарской области.
В настоящее время СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные организация и проведение азартных игр").
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....