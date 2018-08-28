В Ставропольском районе горел комбайн

В понедельник, 27 августа, в 16:50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в с. Еремкино Ставропольского района.

Там горел комбайн "Вектор". На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе шести человек личного состава и двух единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 17:15. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.