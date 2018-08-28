В Самаре на ул. Дыбенко горели гаражи, пострадал автомобиль Fiat

Во вторник, 28 августа, в 5:12 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Дыбенко в Советском районе, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели гаражи на площади 50 кв. м. Огнем поврежден автомобиль Fiat.

В тушении участвовали 25 человек, которые, используя пять спецмашин, полностью ликвидировали пожар в 5:31.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.