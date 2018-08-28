Медики Тольятти спасали малыша с повреждениями, похожими на следы побоев

В понедельник, 27 августа, по предварительным данным, в вечернее время в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь семимесячному мальчику, на теле которого имелись повреждения, похожие на следы побоев, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Ребенок был доставлен при содействии правоохранителей в лечебное учреждение, где ему оказывалась медицинская помощь. При каких обстоятельствах малыш пострадал, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.