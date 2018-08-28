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Банки Финансы

Частные клиенты доверили Россельхозбанку свыше 950 млрд рублей

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года портфель привлеченных средств физических лиц Россельхозбанка увеличился на 12% и превысил 950 млрд рублей. Из них 865 млрд рублей приходится на вклады.

Гибкие условия депозитов позволяют клиентам банка выбрать подходящие варианты размещения в зависимости от предпочтений: сохранение средств с получением максимального дохода, накопление к определенному сроку, а также возможность распоряжаться средствами на счете, не теряя начисленных процентов.

Наиболее популярными вкладами банка являются "Доходный" с максимальной процентной ставкой 7,80% годовых в рублях РФ и 3,40% годовых в долларах США, минимальным размером первоначального взноса 3000 рублей/50 долларов США и возможностью выбора способа выплаты процентов, а также "Пенсионный Плюс" с максимальной процентной ставкой 6,40% годовых в рублях РФ, с расходными операциями до суммы неснижаемого остатка всего 500 рублей и капитализацией начисленных процентов. В рамках данных продуктов объем привлеченных средств превысил 60% розничного депозитного портфеля.

Максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц по состоянию на 23.08.2018 составляет в рублях РФ 7,85% годовых, в долларах США 3,70% годовых, в евро 0,80% годовых.

Гид потребителя

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