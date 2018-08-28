Частные клиенты доверили Россельхозбанку свыше 950 млрд рублей

С начала года портфель привлеченных средств физических лиц Россельхозбанка увеличился на 12% и превысил 950 млрд рублей. Из них 865 млрд рублей приходится на вклады.
Гибкие условия депозитов позволяют клиентам банка выбрать подходящие варианты размещения в зависимости от предпочтений: сохранение средств с получением максимального дохода, накопление к определенному сроку, а также возможность распоряжаться средствами на счете, не теряя начисленных процентов.
Наиболее популярными вкладами банка являются "Доходный" с максимальной процентной ставкой 7,80% годовых в рублях РФ и 3,40% годовых в долларах США, минимальным размером первоначального взноса 3000 рублей/50 долларов США и возможностью выбора способа выплаты процентов, а также "Пенсионный Плюс" с максимальной процентной ставкой 6,40% годовых в рублях РФ, с расходными операциями до суммы неснижаемого остатка всего 500 рублей и капитализацией начисленных процентов. В рамках данных продуктов объем привлеченных средств превысил 60% розничного депозитного портфеля.
Максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц по состоянию на 23.08.2018 составляет в рублях РФ 7,85% годовых, в долларах США 3,70% годовых, в евро 0,80% годовых.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.