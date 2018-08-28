Суд привлек к ответственности замглавы департамента городского хозяйства Самары

В понедельник, 27 августа, мировой суд оштрафовал заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары - руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Игоря Сапрыкина.
В суд обратилась прокуратура, отстаивая права гражданина.
Как сообщили Волга Ньюс в городской прокуратуре, в мае 2018 г. в департамент обратился самарец с просьбой благоустроить двор. Департамент не стал даже рассматривать это обращение. Тогда мужчина пожаловался в прокуратуру.
Горпрокуратура усмотрела в игнорировании просьб горожан нарушение федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
"Постановлением мирового судьи должностное лицо подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа 5 000 рублей", - сообщили в горпрокуратуре.
Примечательно, что Сапрыкин уже не в первый раз вызывает нарекания со стороны надзорного ведомства за игнорирование просьб жителей. Кроме того, он фигурировал в уголовном деле подозреваемого в коррупции руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова.
Сапрыкин фигурировал и в уголовном деле экс-главы департамента благоустройства Евгения Реймера. Самого Сапрыкина тогда подозревали в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.
Также Сапрыкина штрафовали за плохие дороги.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....