Суд привлек к ответственности замглавы департамента городского хозяйства Самары

В понедельник, 27 августа, мировой суд оштрафовал заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары - руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Игоря Сапрыкина.

В суд обратилась прокуратура, отстаивая права гражданина.

Как сообщили Волга Ньюс в городской прокуратуре, в мае 2018 г. в департамент обратился самарец с просьбой благоустроить двор. Департамент не стал даже рассматривать это обращение. Тогда мужчина пожаловался в прокуратуру.

Горпрокуратура усмотрела в игнорировании просьб горожан нарушение федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

"Постановлением мирового судьи должностное лицо подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа 5 000 рублей", - сообщили в горпрокуратуре.

Примечательно, что Сапрыкин уже не в первый раз вызывает нарекания со стороны надзорного ведомства за игнорирование просьб жителей. Кроме того, он фигурировал в уголовном деле подозреваемого в коррупции руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова.

Сапрыкин фигурировал и в уголовном деле экс-главы департамента благоустройства Евгения Реймера. Самого Сапрыкина тогда подозревали в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.

Также Сапрыкина штрафовали за плохие дороги.