Три человека пострадали при столкновении легковушек в Клявлинском районе

В воскресенье, 26 августа, в 8:00, в Клявлинском районе в ДТП попал 24-летний водитель ВАЗ-21124, ехавший со стороны дороги Похвистнево — Клявлино в направлении трассы Клявлино — Русское Добрино, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 2 и 3 км дороги автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21140 под управлением 26-летнего водителя.

В больницу с различными травмами попали водитель "четырнадцатой" и 49-летняя пассажирка "двенадцатой", им назначено амбулаторное лечение. А 29-летнего пассажира ВАЗ-21140 госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка.