Дело самарского анестезиолога, обвиняемого в изнасиловании пациентки, отправили в суд

Ленинский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела бывшего врача-анестезиолога Юрия Черникова, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, по версии следствия, 2 августа 2017 г. мужчина на рабочем месте в частной косметологической клинике изнасиловал пациентку, отходившую от общего наркоза после операции по коррекции груди.

Ранее врач заявлял, что в тот момент действие наркоза уже закончилось и половой акт с пациенткой был по взаимному согласию.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.