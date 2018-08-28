Дело самарского анестезиолога, обвиняемого в изнасиловании пациентки, отправили в суд

Ленинский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела бывшего врача-анестезиолога Юрия Черникова, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, по версии следствия, 2 августа 2017 г. мужчина на рабочем месте в частной косметологической клинике изнасиловал пациентку, отходившую от общего наркоза после операции по коррекции груди.
Ранее врач заявлял, что в тот момент действие наркоза уже закончилось и половой акт с пациенткой был по взаимному согласию.
Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....