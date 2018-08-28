16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области будут судить экс-министра имущества региона В Ставропольском районе осуждены браконьеры, поймавшие сетью более 50 рыб Сотрудники ФСБ задержали две группы мигрантов, незаконно пересекших границу Лечащего врача матери тройняшек будут судить за смерть пациентки Дело самарского анестезиолога, обвиняемого в изнасиловании пациентки, отправили в суд

Преступления Происшествия

Дело самарского анестезиолога, обвиняемого в изнасиловании пациентки, отправили в суд

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1249
Версия для печати

Ленинский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела бывшего врача-анестезиолога Юрия Черникова, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: thekievtimes.com

Напомним, по версии следствия, 2 августа 2017 г. мужчина на рабочем месте в частной косметологической клинике изнасиловал пациентку, отходившую от общего наркоза после операции по коррекции груди.

Ранее врач заявлял, что в тот момент действие наркоза уже закончилось и половой акт с пациенткой был по взаимному согласию.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:23 У преподавателя экономики Хворостянского техникума нашли поддельный диплом

У экс депутата нашли и ничего.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:21 В Самарской области за полгода выявили 50 случаев злоупотребления должностными полномочиями

Такие показатели не радуют.

Оксана Иванова 13 августа 2018 13:40 Самарчанку обвинили в обмане людей и банков на 7 млн рублей

Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось

Фернандо Алонсо 08 августа 2018 17:09 Жителю Самары предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки

А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?

Марина Плотникова 29 июля 2018 00:29 В убийстве семилетней девочки в Самаре подозревают сожителя ее матери

верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2