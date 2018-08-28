В Южном городе проходит стратегическая сессия "Лучшее - детям"

Во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города проходит стратегическая сессия "Лучшее - детям". Она станет последней в серии региональных тематических сессий, посвященных разным аспектам развития Самарской области.

Открывая сессию, глава региона Дмитрий Азаров отметил, что главная задача общества и власти - создать наилучшие условия для развития, образования и воспитания детей. Необходимо сформировать систему, в которой к каждому ребенку будет индивидуальный подход, который поможет выявить его таланты, вырастить здоровой и яркой личностью.

Раскрытие потенциала ребенка начинается с раннего детства. И здесь многое зависит от дошкольного образования.

Дмитрий Азаров напомнил, что президент поставил задачу ликвидировать очередность в детсады детей до 3 лет к 2021 году.

В Самаре работа по сокращению очередности велась ударными темпами в начале 2010-х, однако в последние годы затормозилась, отметил глава региона. Сейчас на отдельных территориях региона вновь появилась очередность для детей, достигших 3 лет. В яслях же для выполнения поставленной президентом задачи необходимо открыть около четырех тысяч мест.

"Самарская область будет активно участвовать в нацпроекте "Демография" в части строительства детских садов и открытия ясельных групп", - пообещал Дмитрий Азаров.

Руководитель области сформулировал приоритетные задачи в области дошкольного образования: строительство новых детских садов и возвращение зданий бывших садиков в систему, учет возможности организации процесса дошкольного образования при строительстве новых школ, возвращение к самарскому опыту государственно-частного партнерства - проект "Билдинг-сад".

Также Дмитрий Азаров отметил, что важно обеспечить воспитателей современными программами и технологиями, разработать систему мотивации работников системы дошкольного образования, стимулирующую к выявлению талантов и способностей ребенка, приступить к созданию центров формирования и развития родительских компетенций.

Отдельная тема - психолого-педагогическое сопровождение ребенка. "Необходимо перестроить работу школьной психолого-педагогической службы. Психолог должен стать помощником в выявлении у ребят скрытых проблем, тревог и конфликтов, своевременном оказании помощи. Мы должны научиться сами и научить наших детей противостоять различным киберугрозам. Все это - наша зона ответственности. Дети не могут справиться с этим сами, им должны помочь взрослые. На переднем крае этого невидимого фронта - классный руководитель и школьный психолог", - считает глава региона.