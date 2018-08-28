В Южном городе проходит стратегическая сессия "Лучшее - детям"

Во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города проходит стратегическая сессия "Лучшее - детям". Она станет последней в серии региональных тематических сессий, посвященных разным аспектам развития Самарской области.
Открывая сессию, глава региона Дмитрий Азаров отметил, что главная задача общества и власти - создать наилучшие условия для развития, образования и воспитания детей. Необходимо сформировать систему, в которой к каждому ребенку будет индивидуальный подход, который поможет выявить его таланты, вырастить здоровой и яркой личностью.
Раскрытие потенциала ребенка начинается с раннего детства. И здесь многое зависит от дошкольного образования.
Дмитрий Азаров напомнил, что президент поставил задачу ликвидировать очередность в детсады детей до 3 лет к 2021 году.
В Самаре работа по сокращению очередности велась ударными темпами в начале 2010-х, однако в последние годы затормозилась, отметил глава региона. Сейчас на отдельных территориях региона вновь появилась очередность для детей, достигших 3 лет. В яслях же для выполнения поставленной президентом задачи необходимо открыть около четырех тысяч мест.
"Самарская область будет активно участвовать в нацпроекте "Демография" в части строительства детских садов и открытия ясельных групп", - пообещал Дмитрий Азаров.
Руководитель области сформулировал приоритетные задачи в области дошкольного образования: строительство новых детских садов и возвращение зданий бывших садиков в систему, учет возможности организации процесса дошкольного образования при строительстве новых школ, возвращение к самарскому опыту государственно-частного партнерства - проект "Билдинг-сад".
Также Дмитрий Азаров отметил, что важно обеспечить воспитателей современными программами и технологиями, разработать систему мотивации работников системы дошкольного образования, стимулирующую к выявлению талантов и способностей ребенка, приступить к созданию центров формирования и развития родительских компетенций.
Отдельная тема - психолого-педагогическое сопровождение ребенка. "Необходимо перестроить работу школьной психолого-педагогической службы. Психолог должен стать помощником в выявлении у ребят скрытых проблем, тревог и конфликтов, своевременном оказании помощи. Мы должны научиться сами и научить наших детей противостоять различным киберугрозам. Все это - наша зона ответственности. Дети не могут справиться с этим сами, им должны помочь взрослые. На переднем крае этого невидимого фронта - классный руководитель и школьный психолог", - считает глава региона.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.