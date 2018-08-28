Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Строительно-монтажный трест "Электрощит" сдал в эксплуатацию современный Ледовый дворец в Чапаевске. Торжественное открытие нового спортивного сооружения, построенного менее чем за один год, состоялось 27 августа. Общая площадь спорткомплекса "Старт" составляет порядка 5 тыс. кв м, одновременно здесь смогут заниматься более 140 спортсменов.

Новые возможности

На этой неделе осуществилась многолетняя мечта взрослых и детей города Чапаевска: в городе открылся долгожданный крытый каток, построенный по самым современным стандартам. До появления крытой арены чапаевцы тренировались и играли на двух хоккейных коробках под открытым небом, специально построенных в городе для популяризации зимних видов спорта. Как отмечают городские власти, новое сооружение откроет перед жителями Чапаевска возможности круглогодичных занятий ледовыми видами спорта и придаст городу совершенно иной спортивный статус.

Выступая на торжественном открытии Ледового дворца "Старт", глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что доступ к занятиям в новом спортивном сооружении должны получить не только юные дарования, но и все жители города, независимо от возраста.

"Спорт и здоровый образ жизни должны стать традицией для горожан", - сказал Дмитрий Азаров. Глава Самарской области сделал символическое вбрасывание и передал чапаевским хоккеистам клюшку с автографом легенды мирового хоккея Владислава Третьяка.

Крытый каток с искусственным льдом был построен за счет средств областного бюджета по заказу Управления капитального строительства Самарской области. Генеральным подрядчиком выступил строительно-монтажный трест "Электрощит", в активе которого - целый ряд успешно реализованных проектов строительства спортивных сооружений в разных районах губернии: это физкультурно-оздоровительный комплекс "Роснефть-Арена" в Сызрани, спортивный клуб "Ника" в Большой Глушице, ФОК "Олимп" в селе Георгиевка Кинельского района. Как сообщил учредитель СМТ "Электрощит" Андрей Половинкин, в настоящее время компания готовит к сдаче физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в поселке Стройкерамика.

Объект "под ключ"

Спортивный комплекс в Чапаевске был построен менее чем за год. Согласно контракту, помимо строительных работ, генподрядчик выполнил прокладку всех инженерных и охранных систем, то есть построил объект "под ключ". Благодаря тесному и плодотворному взаимодействию с городскими властями в ходе строительства в проект был внесен ряд усовершенствований, которые позволили расширить возможности для размещения зрителей ледовой арены без увеличения сметной стоимости объекта. В результате трибуны позволяют вместить 400 зрителей вместо 250. Искусственный каток, имеющий стандартные размеры (30×60 метров), заслуживает отдельного внимания. Он состоит из нескольких слоев. Общая протяженность труб теплоснабжения составляет 3 км, они нужны для того, чтобы сохранять температуру опорного основания. Трубы залиты бетоном, поверх которого уложено два слоя утеплителя, скользящий слой, сетка из арматуры с уложенными над ней 25 км труб для охлаждения технологической плиты, все это тоже залито бетоном. Верхним слоем этого "пирога" является собственно лед, толщина которого составляет от 5 до 7 см, в зависимости от вида спорта. На заливку искусственного катка требуется порядка 90 кубометров воды. Температура воздуха в зале регулируется автоматизированной системой, которая защищает лед от таяния.

Общая площадь нового спортивного сооружения составляет порядка 5 тыс. квадратных метров. Одновременно здесь смогут заниматься более 140 спортсменов. Ледовый дворец в Чапаевске состоит из двух функциональных блоков: ледовая арена и двухэтажный блок административно-бытового комплекса (АБК). В техническом пристрое находятся помещения, связанные со снабжением объекта: венткамера, электрощитовая и т.п.

На втором этаже комплекса в АБК расположились три больших зала: тренажерный зал для занятий физкультурой, хореографический зал и клуб по интересам. В блоке АБК размещаются административные помещения для персонала и посетителей, четыре больших раздевалки для спортсменов, санузлы, душевые и т.д.

В соответствии с государственной программой "Доступная среда", в новом комплексе реализованы все необходимые решения для людей с ограниченными возможностями: этому вопросу было уделено особое внимание уже на этапе проектирования объекта. Для маломобильных граждан предусмотрен пассажирский лифт, который позволит им свободно перемещаться между этажами. Рядом с лифтовой шахтой находится гардероб, пол вымощен тактильной плиткой. В рамках строительства арены выполнено благоустройство прилегающей территории: заасфальтированы проезды вокруг здания, построены ограждение, пандусы, парковки. Ледовая арена органично вписалась в ансамбль спортивных сооружений, который уже включает бассейн, универсальный спорткомплекс и футбольное поле.

Рациональные решения

"Большой опыт возведения спортивных объектов позволяет специалистам нашего строительно-монтажного треста предлагать заказчику готовые решения в соответствии с самыми современными стандартами, - отмечает Андрей Половинкин. - Наличие обратной связи с организациями, эксплуатирующими построенные объекты, дает нам возможность совершенствовать проекты, выявляя и уточняя потребности пользователей. Все это позволяет вести строительство, используя более рациональные методы. Трест "Электрощит" активно участвует в тендерах и выигрывает их благодаря взвешенному соотношению цены и качества. За всем этим стоит знание рынка, владение технологиями и постоянное стремление к развитию".

По словам учредителя, применение современных технологий и прогрессивных проектных решений в части строительства спортивных объектов позволяют тресту находиться в авангарде региональных компаний, осуществляющих возведение сооружений подобной специфики. Один из главных приоритетов Электрощита - сокращение сроков застройки за счет применения современных технологий и материалов, при этом важнейшим аспектом работы является соблюдение строительных норм. Работу на всех объектах подрядчика контролирует Государственная инспекция строительного надзора.

"Сегодня строительно-монтажный трест "Электрощит" представляет собой высокопрофессиональную, слаженную команду специалистов, - отмечает Андрей Половинкин. - Все объекты, которые строит компания, находятся под круглосуточным наблюдением наших технических специалистов: проектировщики, инженерная группа, а также группа технического надзора работают в тесном контакте с организациями, которые будут использовать эти сооружения, благодаря чему введенные в эксплуатацию объекты нередко превосходят ожидания заказчика".

Андрей Половинкин, учредитель строительно-монтажного треста "Электрощит":

- Мы построили немало спортивных объектов в Самарской области, но Ледовый дворец в Чапаевске стал первым объектом, который возводился в столь тесном взаимодействии с мэрией города. Глава администрации и профильные специалисты очень грамотно подходили ко всем вопросам, касающимся улучшения проекта, и работали на основную идею - создать в городе высококлассное спортсооружение. Поэтому объект был построен в короткие сроки и с максимальным качеством.