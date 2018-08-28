16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области будут судить экс-министра имущества региона В Ставропольском районе осуждены браконьеры, поймавшие сетью более 50 рыб Сотрудники ФСБ задержали две группы мигрантов, незаконно пересекших границу Лечащего врача матери тройняшек будут судить за смерть пациентки Дело самарского анестезиолога, обвиняемого в изнасиловании пациентки, отправили в суд

Преступления Происшествия

Уголовное дело группы сбытчиков "синтетики" отправилось в суд

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 226
Версия для печати

В Самаре закончено расследование уголовного дела жителей региона, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере через интернет, совершенное организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, незаконную деятельность злоумышленники вели в Самаре с сентября 2016 г. по август 2017 года. Предполагаемый организатор группы — 44-летний житель области разработал схему сбыта "синтетики" через тайники и интернет-магазины. В этот "бизнес" он вовлек троих мужчин и одну женщину 1998 года рождения.

Полицейские задержали подозреваемых в сентябре 2017 года. При обысках дома у них изъяли около 600 г наркотиков, телефоны и банковские карты.

Трое обвиняемых арестованы, еще один находится в розыске. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:23 У преподавателя экономики Хворостянского техникума нашли поддельный диплом

У экс депутата нашли и ничего.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:21 В Самарской области за полгода выявили 50 случаев злоупотребления должностными полномочиями

Такие показатели не радуют.

Оксана Иванова 13 августа 2018 13:40 Самарчанку обвинили в обмане людей и банков на 7 млн рублей

Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось

Фернандо Алонсо 08 августа 2018 17:09 Жителю Самары предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки

А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?

Марина Плотникова 29 июля 2018 00:29 В убийстве семилетней девочки в Самаре подозревают сожителя ее матери

верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2