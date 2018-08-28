Уголовное дело группы сбытчиков "синтетики" отправилось в суд

В Самаре закончено расследование уголовного дела жителей региона, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере через интернет, совершенное организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, незаконную деятельность злоумышленники вели в Самаре с сентября 2016 г. по август 2017 года. Предполагаемый организатор группы — 44-летний житель области разработал схему сбыта "синтетики" через тайники и интернет-магазины. В этот "бизнес" он вовлек троих мужчин и одну женщину 1998 года рождения.

Полицейские задержали подозреваемых в сентябре 2017 года. При обысках дома у них изъяли около 600 г наркотиков, телефоны и банковские карты.

Трое обвиняемых арестованы, еще один находится в розыске. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.