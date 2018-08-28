Уголовное дело группы сбытчиков "синтетики" отправилось в суд

В Самаре закончено расследование уголовного дела жителей региона, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере через интернет, совершенное организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, незаконную деятельность злоумышленники вели в Самаре с сентября 2016 г. по август 2017 года. Предполагаемый организатор группы — 44-летний житель области разработал схему сбыта "синтетики" через тайники и интернет-магазины. В этот "бизнес" он вовлек троих мужчин и одну женщину 1998 года рождения.
Полицейские задержали подозреваемых в сентябре 2017 года. При обысках дома у них изъяли около 600 г наркотиков, телефоны и банковские карты.
Трое обвиняемых арестованы, еще один находится в розыске. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....