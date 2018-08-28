Около 14% жителей области, застрахованных по "советским" полисам, обратилось за компенсацией

На сегодняшний день за компенсационными выплатами по договорам накопительного личного страхования "советского времени" обратились 161 тыс. жителей Самарской области, сообщает пресс-служба ПАО СК "Росгосстрах".

При этом отмечается, что на 1 января 1992 г. в регионе было заключено более 1,5 млн договоров, сумма уплаченных взносов по которым составила 909 млн рублей.

"Возможно, кто-то не знает, что может получить компенсации по "дореформенным" договорам накопительного личного страхования, действовавшим на 1 января 1992 года. У кого-то не осталось на руках страховых свидетельств, подтверждающих взносы, и поэтому они не обращаются за компенсацией. Хочу подчеркнуть, что при отсутствии документов мы можем помочь проверить информацию по договорам, — говорит руководитель Центра по организации компенсационных выплат ПАО СК "Росгосстрах" Татьяна Бабурина. — При обращении в Расчетный цент компенсационных выплат надо указать в заявлении как можно больше данных: фамилию, имя, отчество страхователя/застрахованного, вид страхования и хотя бы приблизительно сроки действия договора".

ПАО СК "Росгосстрах", как и ранее, остается уполномоченным агентом правительства РФ по выплате долгов государства по "советским" страховым полисам по договорам, заключенным до 1 января 1992 года. По статистике, действовавшие на эту дату договоры долгосрочного страхования детей к совершеннолетию, к бракосочетанию, дополнительной пенсии, заключенные в Госстрахе, входившем в то время в структуру Минфина, имели почти 52,5 млн человек. Общая сумма взносов по ним на тот момент исчислялась миллиардами рублей. Однако в результате рыночных реформ и экономического кризиса начала 90-х годов эти взносы обесценились: 1 тыс. руб. старого образца превратились в 1 рубль.

В 1995 г. государство законодательно признало страховые взносы своим внутренним долгом, обязавшись вернуть их населению по аналогии с банковскими вкладами. Агентом государства был назначен "Росгосстрах". Проект по выплате компенсаций по "советским" страховым полисам был рассчитан на десять лет. Вместе с тем, отметила Татьяна Бабурина, на сегодняшний день в целом по стране менее трети граждан, имеющих законные основания на получение компенсаций, воспользовались этим правом и подчеркнула, что "следует поторопиться, так как программа по выплате компенсаций уже действует более 10 лет и может быть закрыта. Размер компенсации зависит от суммы взносов и от года рождения получателя. Если же страхователь или застрахованный уже ушли из жизни, то наследникам положена компенсация на оплату ритуальных услуг".

Если вы гражданин России до 1991 г. р. включительно, и на 1 января 1992 г. у вас был действующий договор по накопительному личному страхованию, обратитесь в "Росгосстрах".

Подробную информацию о компенсационных выплатах можно узнать на сайте "Росгосстраха" www.rgs.ru в разделе "Страхование. Компенсационные выплаты" или обратившись в Контакт-центр компании по телефону 8-800-200-0-900.

Документы на компенсационную выплату можно отправить по почтовому адресу: 390046, Рязань, ул. Введенская. Д. 110. Расчетный центр Компенсационных выплат. Или выслать по электронной почте на e-mail: ckv@rckv.rgs.ru.