Ростсельмаш готов к взрывному спросу

Государственная поддержка российских аграриев по программе государственного субсидирования производителей сельхозтехники достигла максимума. С 15 августа субсидии по программе "1432" достигли величины 25-30%. Размер скидок на отечественную сельхозтехнику для аграриев (без учета отдельных региональных льгот и отдельных привилегий) закреплен официально и будет действителен до декабря 2018 года.

За минувшие дни дилеры Ростсельмаша приняли несколько сотен заявок на приобретение тракторов и комбайнов.

"Покупательский спрос не удовлетворен, долгие годы сельхозтоваропроизводители не могут пополнить свои парки агромашинами в полной мере. Более 70% хозяйств работает на технике, вышедшей за пределы сроков эксплуатации. Неоднократно латаные, буквально "дышащие на ладан", машины давно нуждаются в замене. Увеличение поддержки по программе "1432" дает уникальную возможность реализовать свои цели с беспрецедентной выгодой. Нужно использовать эту возможность", - прокомментировал представитель Ростсельмаша.

Сейчас при помощи субсидий аграрии могут приобрести тракторы Ростсельмаша RSM 2375, а также зерно- и кормоуборочные комбайны, опрыскиватели, прицепную и навесную технику по предельно низкой цене.

По вопросам приобретения субсидируемой техники в Самарской области можно обратиться к официальному дилеру Ростсельмаша - ООО "Ротор-лизинг".