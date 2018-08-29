Ростсельмаш готов к взрывному спросу

Государственная поддержка российских аграриев по программе государственного субсидирования производителей сельхозтехники достигла максимума. С 15 августа субсидии по программе "1432" достигли величины 25-30%. Размер скидок на отечественную сельхозтехнику для аграриев (без учета отдельных региональных льгот и отдельных привилегий) закреплен официально и будет действителен до декабря 2018 года.
За минувшие дни дилеры Ростсельмаша приняли несколько сотен заявок на приобретение тракторов и комбайнов.
"Покупательский спрос не удовлетворен, долгие годы сельхозтоваропроизводители не могут пополнить свои парки агромашинами в полной мере. Более 70% хозяйств работает на технике, вышедшей за пределы сроков эксплуатации. Неоднократно латаные, буквально "дышащие на ладан", машины давно нуждаются в замене. Увеличение поддержки по программе "1432" дает уникальную возможность реализовать свои цели с беспрецедентной выгодой. Нужно использовать эту возможность", - прокомментировал представитель Ростсельмаша.
Сейчас при помощи субсидий аграрии могут приобрести тракторы Ростсельмаша RSM 2375, а также зерно- и кормоуборочные комбайны, опрыскиватели, прицепную и навесную технику по предельно низкой цене.
По вопросам приобретения субсидируемой техники в Самарской области можно обратиться к официальному дилеру Ростсельмаша - ООО "Ротор-лизинг".
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉