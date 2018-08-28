В Новокуйбышевске завершилась приемка дорог, отремонтированных по проекту "Безопасные и качественные дороги"

В Новокуйбышевске завершилась общественная приемка дорог, отремонтированных в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает городская администрация.

На прошедшей неделе комиссия, состоящая из представителей администрации, общественников и подрядчика, обследовала участок автодороги от НФТП до ул. Луговой. Общий объем отремонтированного асфальтобетонного покрытия здесь составил 8800 кв. м, стоимость работ - 12,19 млн рублей.

В декабре 2016 г. за ремонт данного отрезка дороги активно голосовали жители, и администрация Новокуйбышевска учла мнение горожан при составлении реестра дорог для капитального ремонта на 2018 год.

Комиссией были выявлены незначительные замечания, которые подрядчик исправит в ближайшее время.

По всем замечаниям, высказанным общественной комиссией на других участках, уже завершены или ведутся работы. Только после устранения всех замечаний выполненные работы будут оплачены.

Всего в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в Новокуйбышевске отремонтированы 12 участков дорог общей протяженностью 6,2 км. Это автодороги на улицах Дзержинского, Пирогова, Горького, Чернышевского, Успенского, Промышленной, Кирова, Кадомцева, Молодогвардейской, Репина, Кутузова и автодороги от НФТП до ул. Луговой. На их ремонт из федерального и регионального бюджетов было выделено 93,6 млн рублей.