В Новокуйбышевске завершилась приемка дорог, отремонтированных по проекту "Безопасные и качественные дороги"

В Новокуйбышевске завершилась общественная приемка дорог, отремонтированных в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает городская администрация.
На прошедшей неделе комиссия, состоящая из представителей администрации, общественников и подрядчика, обследовала участок автодороги от НФТП до ул. Луговой. Общий объем отремонтированного асфальтобетонного покрытия здесь составил 8800 кв. м, стоимость работ - 12,19 млн рублей.
В декабре 2016 г. за ремонт данного отрезка дороги активно голосовали жители, и администрация Новокуйбышевска учла мнение горожан при составлении реестра дорог для капитального ремонта на 2018 год.
Комиссией были выявлены незначительные замечания, которые подрядчик исправит в ближайшее время.
По всем замечаниям, высказанным общественной комиссией на других участках, уже завершены или ведутся работы. Только после устранения всех замечаний выполненные работы будут оплачены.
Всего в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в Новокуйбышевске отремонтированы 12 участков дорог общей протяженностью 6,2 км. Это автодороги на улицах Дзержинского, Пирогова, Горького, Чернышевского, Успенского, Промышленной, Кирова, Кадомцева, Молодогвардейской, Репина, Кутузова и автодороги от НФТП до ул. Луговой. На их ремонт из федерального и регионального бюджетов было выделено 93,6 млн рублей.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....