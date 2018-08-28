Ростелеком модернизировал оптику для восьми тысяч семей в Самарской области

Ростелеком модернизировал оптические сети на территории Самарской области. Установка нового оборудования позволила увеличить количество портов в узлах доступа и перевести абонентов с медных линий связи на оптические. Возможность подключить современные цифровые услуги получили жители восьми тысяч домохозяйств из 15 населенных пунктов.

С переходом на оптику для клиентов компании существенно расширился перечень доступных сервисов. Абоненты могут воспользоваться высокоскоростным интернетом, подключить интерактивное телевидение и систему "Умный дом". Жители многоквартирных домов получили возможность присоединиться к программе "Безопасный двор", установив видеокамеры в подъездах и на внутридомовых территориях.

Для того чтобы гарантировать пользователям бесперебойную связь, Ростелеком организовал резервный канал передачи данных. В случае нештатной ситуации (например, при механическом повреждении оптики) абоненты будут получать услуги по запасной линии.

Рассказывает директор Самарского филиала компании "Ростелеком" Сергей Иванов: "Модернизация сетей связи проводится без отключения абонентов и не доставляет им неудобств. Работы ведутся в технических помещениях домов: на чердаках, цокольных этажах и в подвалах. В результате наши клиенты могут пользоваться цифровыми сервисами и существенно экономить домашний бюджет, переходя на пакетные предложения".

Чаще всего клиенты Ростелекома выбирают пакеты услуг "Надежный" ("Домашний Интернет", "Интерактивное ТВ", антивирусная защита) и "Игровой" с бонусами и дополнительными опциями в онлайн-играх.

Новые абоненты могут стать участниками акции "Играй по промоцене 2.0". При подключении "Домашнего Интернета" или пакета с "Интерактивным ТВ" им предоставляются все опции тарифа "Игровой" бесплатно на два месяца.

Уточнить техническую возможность подключения услуг и получить информацию о сервисах Ростелекома можно на сайте www.rt.ru, по единому бесплатному телефону 8-800-1000-800 и в офисах продаж и обслуживания компании.