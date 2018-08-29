Предприниматели из Самары научились лучше понимать предпочтения клиентов

Более 200 предпринимателей посетили мастер-класс от Сбербанка и Google.

В Самаре состоялось первое мероприятие программы "Бизнес класс" от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Проект проходит в регионе при поддержке правительства Самарской области.

Тренинг посетило более 200 самых активных участников программы из четырех регионов: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Константин Холстинин, постоянный эксперт программы и консультант в области разработки новых продуктов. Мероприятие было посвящено исследованию поведения потребителей и изучению метода дизайн-мышления для совершенствования бизнес-модели. Многие предприниматели отметили, что одной из самых ценных тем оказалось позиционирование продукта или услуги.

"Опыт клиента - неиссякаемый источник для успешного развития компании. Обратная связь помогает выявить сильные и слабые стороны, понять, в верном ли направлении движется предприниматель, - говорит Константин Холстинин, эксперт программы "Бизнес класс". - Именно потому на мастер-классе мы рассматривали эффективные методы исследования целевой аудитории и сосредоточили внимание на методе дизайн-мышления. Надеюсь, полученные знания помогут участникам применить новые инструменты в своей практике и повысить привлекательность продукта или услуги".

"Ценность мастер-класса состоит в том, что полученную информацию можно сразу применять на практике. Мы не только изучали методы по исследованию потребителей, но и разбирали конкретные кейсы, чтобы лучше понять механику работы с ними. Одна из частей мастер-класса была посвящена построению бизнес-модели. Я по этой теме читала книгу, которую рекомендовал спикер, но так до конца и не смогла понять, как лучше адаптировать эти знания к моему проекту. На встрече эксперт подробно объяснил, как проверить идею на жизнеспособность, проанализировать опыт клиента, создать прототип бизнес-модели. В результате я стала лучше разбираться в этих вопросах и готова действовать", - комментирует участник программы "Бизнес класс" Алена Сенина, руководитель проекта "Областной визовый центр" из Самары.

На практической части мероприятия участники освоили метод дизайн-мышления на реальных кейсах. Предприниматели подошли к задаче достаточно креативно: некоторые создали прототип бизнес-модели в виде наглядного макета из подручных материалов, другие подготовили театральную сценку для презентации результатов.

Мастер-класс завершился презентацией командных работ и обсуждением потенциальных проектов. Среди них - коворкинг для работающих мам, сервис по подбору нянь, создание домов с интерьером по индивидуальным проектам на 3D-принтере, платформа с видео-отзывами о путешествиях с возможностью забронировать тур, продажа продуктов из козьего молока для аллергиков с онлайн-трансляцией из вольера с животными.

"Бизнес класс" - это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенцией для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 290 тысяч человек со всей страны, в том числе более 17 тысяч из Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей.

"Бизнес класс" доступен в двух режимах - "онлайн" и "интенсив". Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Приглашаем зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro и приступить к обучению. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше одного-трех свободных часов в неделю.

"Интенсив" включает в себя все составляющие режима "онлайн", а также очные мероприятия и наставничество. В Самаре планируются еще три мастер-класса. На них будут приглашены те участники проекта, которые успешно прошли этапы тестирования в интенсивный режим. Благодаря таким тренингам предприниматели могут опробовать новые методики развития и создания компании, а также завязать полезные деловые знакомства.