На стратегической сессии "Лучшее - детям" обсудили проблемы дополнительного образования

Во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города прошла стратегическая сессия по теме "Лучшее - детям". Работа форума была разделена на четыре секции: "Воспитание: семья и школа", "Внешкольное образование - путь к успеху", "Сохранение здоровья и обеспечение безопасности детей в образовательном пространстве" и "Дошкольное образование - территория разнообразия детства".
На секции "Внешкольное образование - путь к успеху" обсуждали важность дополнительного образования. Директор лицея авиационного профиля №135 Сергей Копытин рассказал о системе работы с одаренными детьми, которая практикуется в его учебном заведении.
По словам директора лицея, для обучения талантливых детей талантливыми должны быть и сами педагоги. Для этого нужны люди, которые могут креативно мыслить и вовремя подмечать у учеников те или иные наклонности и способности.
"Согласно исследованиям ученых-генетиков, 70% умственных способностей ребенка - это наследство его предков, - говорит Сергей Копытин. - Если вовремя не выявить одаренность ребенка, не поддержать его, то возможна так называемая ситуация забвения. Необходимо, чтобы дети могли реализовать свои таланты. Тем более что одаренные ребята часто бывают рассеянными и несобранными. Организовать правильную работу с ними - прямая задача педагога".
Директор Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов рассказал участникам форума о деятельности самарской площадки технопарка "Кванториум", расположенной в помещении Самарского машиностроительного колледжа.
По его словам, "Кванториум" рассматривается как ресурсно-методический центр, обеспечивающий обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической направленности с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.
А тренер гандбольного клуба "Лада" Надежда Муравьева в своем докладе сделала акцент на важность семейных занятий спортом и физической культурой, так как именно это является залогом здорового поколения.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)