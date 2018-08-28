На стратегической сессии "Лучшее - детям" обсудили проблемы дополнительного образования

Во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города прошла стратегическая сессия по теме "Лучшее - детям". Работа форума была разделена на четыре секции: "Воспитание: семья и школа", "Внешкольное образование - путь к успеху", "Сохранение здоровья и обеспечение безопасности детей в образовательном пространстве" и "Дошкольное образование - территория разнообразия детства".

На секции "Внешкольное образование - путь к успеху" обсуждали важность дополнительного образования. Директор лицея авиационного профиля №135 Сергей Копытин рассказал о системе работы с одаренными детьми, которая практикуется в его учебном заведении.

По словам директора лицея, для обучения талантливых детей талантливыми должны быть и сами педагоги. Для этого нужны люди, которые могут креативно мыслить и вовремя подмечать у учеников те или иные наклонности и способности.

"Согласно исследованиям ученых-генетиков, 70% умственных способностей ребенка - это наследство его предков, - говорит Сергей Копытин. - Если вовремя не выявить одаренность ребенка, не поддержать его, то возможна так называемая ситуация забвения. Необходимо, чтобы дети могли реализовать свои таланты. Тем более что одаренные ребята часто бывают рассеянными и несобранными. Организовать правильную работу с ними - прямая задача педагога".

Директор Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов рассказал участникам форума о деятельности самарской площадки технопарка "Кванториум", расположенной в помещении Самарского машиностроительного колледжа.

По его словам, "Кванториум" рассматривается как ресурсно-методический центр, обеспечивающий обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической направленности с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.

А тренер гандбольного клуба "Лада" Надежда Муравьева в своем докладе сделала акцент на важность семейных занятий спортом и физической культурой, так как именно это является залогом здорового поколения.