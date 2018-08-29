Татьяна Козлова: "Необходимо придать системе образования воспитательный уклон"

Во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города прошла стратегическая сессия "Лучшее - детям". Работа форума была разделена на четыре секции: "Воспитание: семья и школа", "Внешкольное образование - путь к успеху", "Сохранение здоровья и обеспечение безопасности детей в образовательном пространстве" и "Дошкольное образование - территория разнообразия детства".
На секции "Воспитание: семья и школа" уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова подняла проблему особенностей взаимоотношений родителей и детей. В своем выступлении она сделала акцент на Конвенции о правах ребенка, в которой говорится о том, что образование должно быть нацелено на развитие, воспитание и подготовку ребенка к взрослой жизни.
По словам спикера, именно в детском возрасте важно сформировать понятие об общечеловеческих ценностях и заложить в юном возрасте основы морали, которыми человек будет руководствоваться на протяжении жизни.
Но на правильность воспитания сегодня большое негативное влияние оказывают агрессивные факторы: кризисы в семьях, негативная информация, асоциальные проявления в подростковой среде.
Поэтому на родителей возлагается главная ответственность за будущее поколение. Останавливаясь на особенностях некоторых категорий родителей, Татьяна Козлова отметила, у молодых пар, которые сами выросли в сложной семейной атмосфере, не до конца сформированы воспитательно-педагогические навыки и взрослые не только не знают основ психологии развития детей, но и элементарно не занимаются с ними.
Еще одна проблема современности - повышенная занятость взрослых. Социологические исследования показали, что родители проводят с детьми не более двух часов в день.
"Игры с мамой и папой, совместное чтение - это очень важно для малышей, - говорит Татьяна Козлова. - Однако сейчас чаще всего можно наблюдать, что дети больше предоставлены сами себе и главное развлечение для них - телевизор и компьютер. Экран заменил воспитательную функцию. Если так будет дальше, у нас вырастет поколение "сетевых детей", а это грозит задержкой психического, физического развития и агрессивным поведением".
В новых реалиях особенно повышается роль педагогов. Но, к сожалению, не все из них готовы работать с проблемными детьми. По словам Татьяны Владимировны, необходимо придать системе образования воспитательный уклон, так как семья и школа - это два института, играющие ключевую роль в становлении ребенка как личности.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.
К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)