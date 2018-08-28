Tele2 показала авиагонку Red Bull Air Race под другим углом

Мобильный оператор Tele2 поддержал пятый этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который прошел в Казани 25–26 августа. Компания предложила гостям понаблюдать за полетами с самых разных сторон — из боксов пилотов, центра управления полетами, в зоне VR-технологий и онлайн-студии Tele2.

Авиагонки Red Bull Air Race традиционно привлекают поклонников экстремальных и необычных зрелищ, что соответствует концепции "Других правил" Tele2. В ходе соревнований пилоты на легких сверхманевренных самолетах на скорости 370 км/ч проходят трассу, обозначенную 25-метровыми пилонами. На казанском этапе чемпионата состязались 16 пилотов из разных стран мира. На этот раз они проходили сложную трассу на низкой высоте над рекой Казанкой.

Tele2 помогла желающим посетить авиагонки бесплатно. Около очередей в кассы промоутеры оператора объявляли "отправление" на последний самолет Red Bull Air Race. Если цифры в номере телефона пользователя совпадали с номером "рейса", он мог пройти на мероприятие как гость Tele2. Те абоненты, которым не повезло в игре, могли получить скидку на билет до 25%.

Популярные и зрелищные мероприятия не всегда получается наблюдать с выигрышного ракурса, поэтому оператор предложил свое решение. Благодаря Tele2 зрители смогли увидеть авиагонку под другим углом. Центром присутствия Tele2 в Парке развлечений стала двухэтажная онлайн-студия, которая транслировала уникальный контент. Студия показывала авиасоревнования, снятые с самых необычных точек, здесь же проходили автограф-сессии со звездами гонки. Корреспондент Tele2 вел репортажи из боксов команд и центра управления полетами, ведущая онлайн-студии брала эксклюзивные интервью у пилотов. Благодаря скоростному 4G-интернету Tele2 была организована трансляция в соцсетях, которая набрала 600 тыс. просмотров.

Зрители наблюдали гонку из lounge-зоны студии Tele2 на втором этаже, откуда открывался вид на реку и трассу. С помощью VR-технологий гости могли насладиться видом на 360 градусов из кабины пилота. В фотозоне посетители делали снимки под другим углом — за штурвалом самолета в момент выполнения фигуры высшего пилотажа.

Чемпионат мира по авиагонкам Red Bull Air Race стартовал в 2003 году в Австрии. С тех пор по всему миру состоялось более 80 авиагонок. В 2018 году соревнование проходит в 8 этапов: в Абу-Даби, Каннах, Тибе, Будапеште, Казани, Винер-Нойштадте, Индианаполисе и Форт-Уэрте. Призовые баллы по итогам этапа получает пилот, который прошел низковысотную трассу за минимальное время с наименьшим количеством штрафных баллов. Чемпионом мира Red Bull Air Race становится обладатель наибольшего количества призовых баллов в состязании.