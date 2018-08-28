Завотделением Жигулевской ЦГБ обвиняют в мошенничестве и подделке документов

Прокуратура Жигулевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу заведующей отделением сестринского ухода городской ЦГБ. Ее подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения и подделке документа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в ноябре 2016 г. 66-летняя женщина фиктивно трудоустроила знакомого в отделение сестринского ухода на должность дворника. Для этого она подделала подпись мнимого работника в приказе о приеме на работу и трудовом договоре. С декабря 2016 г. по август 2017 г. дворнику начислили зарплату 77 тыс. рублей. Ее забирала себе заведующая отделением.

Теперь уголовное дело направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения.