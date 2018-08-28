Завотделением Жигулевской ЦГБ обвиняют в мошенничестве и подделке документов

Прокуратура Жигулевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу заведующей отделением сестринского ухода городской ЦГБ. Ее подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения и подделке документа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, в ноябре 2016 г. 66-летняя женщина фиктивно трудоустроила знакомого в отделение сестринского ухода на должность дворника. Для этого она подделала подпись мнимого работника в приказе о приеме на работу и трудовом договоре. С декабря 2016 г. по август 2017 г. дворнику начислили зарплату 77 тыс. рублей. Ее забирала себе заведующая отделением.
Теперь уголовное дело направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения.
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У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....