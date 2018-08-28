Директор по развитию "Крыльев Советов": "Планируем сделать еще одно-два приобретения"

В прямом эфире "Матч. Премьер" после матча с "Енисеем" на вопросы журналистов телеканала ответил директор по развитию ПФК "Крылья Советов" Александр Шикунов.
"Мы не можем позволить себе купить кого-то из звезд. Проблема с атакой у нас есть. Один мяч (за пять туров) – очень мало. Мы работаем в двух направлениях. Сейчас хотим получить трансферный лист на Рохеля. Еще планируем сделать одно-два приобретения", - приводит официальный сайт слова директора по развитию.
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.