Директор по развитию "Крыльев Советов": "Планируем сделать еще одно-два приобретения"

В прямом эфире "Матч. Премьер" после матча с "Енисеем" на вопросы журналистов телеканала ответил директор по развитию ПФК "Крылья Советов" Александр Шикунов.

"Мы не можем позволить себе купить кого-то из звезд. Проблема с атакой у нас есть. Один мяч (за пять туров) – очень мало. Мы работаем в двух направлениях. Сейчас хотим получить трансферный лист на Рохеля. Еще планируем сделать одно-два приобретения", - приводит официальный сайт слова директора по развитию.