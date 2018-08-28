ХК "Лада" расторг контракт с защитником Денисом Сухих

Хоккейный клуб "Лада" и защитник Иван Сухих приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Тольяттинский клуб благодарит хоккеиста за работу и желает успешного продолжения спортивной карьеры в другой команде, сообщает официальный сайт клуба.