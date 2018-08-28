ХК "Лада" расторг контракт с защитником Денисом Сухих

Хоккейный клуб "Лада" и защитник Иван Сухих приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
Тольяттинский клуб благодарит хоккеиста за работу и желает успешного продолжения спортивной карьеры в другой команде, сообщает официальный сайт клуба.
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Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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