В Самарской области прошла стратегическая сессия "Лучшее - детям"

Во вторник, 28 августа, на площадке школы в Южном городе состоялась стратегическая сессия "Лучшее - детям". В пленарном заседании принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Почетными гостями стали заместитель министра науки и образования Российской Федерации Ирина Потехина, народная артистка России Илзе Лиепа, чемпионка Паралимпийских игр Николь Родомакина, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец.

"Во многом это самая важная сессия. Мы проектируем будущее нашего региона, а будущее - это как раз наши дети. И от того, насколько они будут успешными, конкурентоспособными, насколько мы сможем помочь ребенку раскрыть таланты, зависит успех нашего региона", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил: важнейшая задача - сформировать систему, в которой к каждому ребенку будет индивидуальный подход, которая поможет выявить его таланты, вырастить здоровой и яркой личностью.

Раскрытие потенциала ребенка начинается с раннего детства. И здесь многое зависит от дошкольного образования. Дмитрий Азаров напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу ликвидировать очередность в детсады детей до 3 лет к 2021 году.

Самаре удалось достичь хороших результатов в работе по сокращению очередности в начале 2010-х, однако в последние годы этот процесс затормозился. Сейчас на отдельных территориях вновь появилась очередность для детей от 3 лет. Для выполнения поставленной президентом задачи также необходимо открыть около четырех тысяч мест в яслях.

"Самарская область будет активно участвовать в нацпроекте "Демография" в части строительства детских садов и открытия ясельных групп", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель области сформулировал приоритетные задачи в области дошкольного образования: строительство новых детских садов и возвращение зданий бывших садиков в систему, учет возможности организации процесса дошкольного образования при строительстве новых школ, возвращение к самарскому опыту государственно-частного партнерства - проект "Билдинг-сад".

Ирина Потехина подчеркнула: эта инициатива уже доказала свою эффективность и пользуется популярностью в других регионах страны. Она также отметила, что в сфере развития сети негосударственных садов Самарская область держит высокую планку: "У вас детей, посещающих такие сады, больше 20 тысяч, или 13%. Мне кажется, даже в Москве эта цифра меньше. Проект "Билдинг-сад", когда детские группы располагаются на первых этажах жилых домов, Дмитрий Игоревич курировал лично. Эта практика также получает поддержку в других регионах".

Еще одна важнейшая задача - создание цифровой образовательной среды. В Самарской области создан хороший задел: большинство школ имеют доступ в Интернет со скоростью более 20 мбит/с, есть предпосылки для дистанционной формы обучения, в общем и дополнительном образовании есть программы по робототехнике.

Однако этого недостаточно. Глава региона отметил: сегодня потребность в IT-специалистах вдвое превышает число профильных выпускников. Также необходимо довести долю учащихся с устойчивыми цифровыми навыками до 50%.

Большое внимание Дмитрий Азаров уделил созданию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. В Самарской области успешно работает Региональный центр для одаренных детей, но нужно расширять его возможности. Центр должен начать действовать по модели федерального центра "Сириус". Например, на его базе необходимо организовывать профильные смены для детей спортивной и творческой направленности.

Еще одно важное направление - развитие системы дополнительного образования. Сейчас в ней занимается 78,5% школьников Самарской области, почти 15% - по техническому и естественнонаучному направлениям, это выше среднероссийского показателя. По мнению главы региона, нужно довести этот показатель до 25%.

Ирина Потехина особо отметила опыт работы с детьми в рамках исследовательских проектов: "Почти треть детей в дошкольных учреждениях вовлечена в исследовательские проекты. У нас есть масса регионов, где нет ни одного детского технопарка, "Кванториуима", а у вас их уже два - в Самаре и Тольятти. И, насколько я знаю, у вас есть планы по созданию мини-кванториумов практически в каждой школе".

В своем выступлении заместитель министра образования и науки РФ оценила школу в Южном городе: "Мне очень приятно быть снова в этой школе. Я сюда уже приезжала несколько месяцев назад, и теперь, в каких бы командировках я ни бывала, я всем рассказываю, какая в Самаре есть чудесная, новая и по форме, и по содержанию школа".

Замминистра отметила также, что на протяжении многих лет Самарская область демонстрирует творческий, передовой подход к развитию образования.

"И сегодняшняя стратегическая сессия - еще одно тому подтверждение, - подчеркнула Ирина Потехина. - Вы всегда умели находить нестандартные решения сложных проблем. Но, что особенно приятно, вы всегда делитесь с другими регионами своим опытом. Спасибо вам за это большое!"

Заместитель министра сообщила участникам сессии, что сегодня уже практически закончена разработка национального проекта "Образование". В результате его реализации российская система образования должна войти в десятку лучших образовательных систем мира.

В заключение своего доклада Ирина Потехина рассказала о проходящих в рамках проекта "ПроеКТОриЯ" открытых уроках для старшеклассников. За год с начала проекта уроки в Интернете посмотрели около 10 млн человек. Первый такой урок провел президент России Владимир Путин. Замминистра предложила учителям Самарской области принять участие в этом проекте и провести свои авторские уроки не только для одного своего класса, а для всей страны.

"Я уверена, что в вашей школе провести такой открытый урок на всю страну может каждый второй педагог. У вас наверняка есть педагоги, которые должны стать звездами Интернета. Давайте откроем "фабрику звезд" для педагогов", - предложила заместитель министра.

Народная артистка Илзе Лиепа также отметила эффективность формата стратегической сессии для решения задач по воспитанию творчески развитого поколения: "Я рада, что здесь, в прекрасной, красивейшей области вижу такую мощную команду, которая ориентирована в сторону будущего". В своем докладе она сделала акцент на развитии творческого потенциала детей, опыте приобщения их к отечественной музыкальной и танцевальной культуре.

Еще один проект, о котором рассказала Илзе Лиепа, - создание Всероссийского молодежного танцевального движения и учреждение национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная". В рамках проекта на сцене Большого театра был поставлен гала-спектакль "Князь Владимир" на историческую тему.

"Мне очень приятно сказать, что одним из участников проекта стал самарский театр танца "Задумка". Это поистине один из сильнейших танцевальных коллективов России", - рассказала народная артистка.

Паралимпийская чемпионка Николь Родомакина в своем выступлении рассказала о спортивной составляющей образовательного процесса, развитии инфраструктуры для занятий спортом, повышении престижа профессии тренера. Дмитрий Азаров поблагодарил ее на успешное выполнение миссии посла чемпионата мира от Самарской области и предложил ей стать амбассадором продвижения дворового спорта в регионе.

По завершении пленарного заседания почетные гости ознакомились с работой одного из самых успешных проектов образования региона - школой в Южном городе.