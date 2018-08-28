Первого замминистра строительства РФ Леонида Ставицкого наградили за труд во благо земли Самарской

Во вторник, 28 августа, глава региона Дмитрий Азаров вручил первому заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Леониду Ставицкому почетный знак губернатора Самарской области.

Леонид Ставицкий внес неоценимый вклад в строительство стадиона "Самара Арена", на котором этим летом проходили игры чемпионата мира по футболу. Замминистра в составе рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и вводу в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 неоднократно приезжал в Самару, контролировал и направлял ход работ на объекте. Благодаря слаженной работе федерального министерства и региональных властей стадион удалось достроить в срок, а чемпионат прошел в Самаре на самом высоком уровне.

"Самарский стадион - один из самых сложных по конструктиву, по архитектуре, по инженерии. По ходу строительства пришлось несколько раз корректировать проектную документацию, это влияло на сроки выполнения работ, - рассказал Леонид Ставицкий. - Хочу сказать самые добрые слова о региональной команде. Глава региона каждый день проводил совещания по теме строительства. И когда я как руководитель штаба проводил свои совещания, то он всегда был рядом. Как любое творение, стадион создавался сердцем, это был не просто физический труд. Все, что было построено к чемпионату мира - уникально".

Замминистра также отметил, что для строительства стадиона был выбран подходящий участок в районе Радиоцентра: "Я очень рад, что стадион действительно востребован. Место было выбрано правильно. Это такая точка роста, придающая новый импульс всей территории. Я видел много раз: когда в городе создается спортивное ядро, вокруг него все расцветает, - отметил Леонид Ставицкий. - Каждый раз, предлагая какую-то новую сверхзадачу, наш президент вокруг нее объединяет всю нацию, и в результате все получается. Неважно, строим ли мы Керченский мост, готовимся ли к Олимпиаде в Сочи или создаем космодромы. Это все - национальная идея. Это то, что нас всех объединяет".

За оказанную региону поддержку Дмитрий Азаров наградил Леонида Ставицкого почетным знаком "За труд во благо земли Самарской".

"Я хочу вас искренне поблагодарить за ту помощь, которую вы оказали региону при подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу, - отметил Дмитрий Азаров. - Вы очень многое сделали для того, чтобы стадион "Самара Арена" был сдан и радушно принял наших гостей со всей планеты. Сегодня это один из самых посещаемых стадионов Российской футбольной премьер-лиги. Было многое сделано и по остальным объектам инфраструктуры. Все это навсегда останется на территории Самарской области и на протяжении многих десятилетий будет служить ее жителям".