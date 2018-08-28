Первого замминистра строительства РФ Леонида Ставицкого наградили за труд во благо земли Самарской

Во вторник, 28 августа, глава региона Дмитрий Азаров вручил первому заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Леониду Ставицкому почетный знак губернатора Самарской области.
Леонид Ставицкий внес неоценимый вклад в строительство стадиона "Самара Арена", на котором этим летом проходили игры чемпионата мира по футболу. Замминистра в составе рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и вводу в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 неоднократно приезжал в Самару, контролировал и направлял ход работ на объекте. Благодаря слаженной работе федерального министерства и региональных властей стадион удалось достроить в срок, а чемпионат прошел в Самаре на самом высоком уровне.
"Самарский стадион - один из самых сложных по конструктиву, по архитектуре, по инженерии. По ходу строительства пришлось несколько раз корректировать проектную документацию, это влияло на сроки выполнения работ, - рассказал Леонид Ставицкий. - Хочу сказать самые добрые слова о региональной команде. Глава региона каждый день проводил совещания по теме строительства. И когда я как руководитель штаба проводил свои совещания, то он всегда был рядом. Как любое творение, стадион создавался сердцем, это был не просто физический труд. Все, что было построено к чемпионату мира - уникально".
Замминистра также отметил, что для строительства стадиона был выбран подходящий участок в районе Радиоцентра: "Я очень рад, что стадион действительно востребован. Место было выбрано правильно. Это такая точка роста, придающая новый импульс всей территории. Я видел много раз: когда в городе создается спортивное ядро, вокруг него все расцветает, - отметил Леонид Ставицкий. - Каждый раз, предлагая какую-то новую сверхзадачу, наш президент вокруг нее объединяет всю нацию, и в результате все получается. Неважно, строим ли мы Керченский мост, готовимся ли к Олимпиаде в Сочи или создаем космодромы. Это все - национальная идея. Это то, что нас всех объединяет".
За оказанную региону поддержку Дмитрий Азаров наградил Леонида Ставицкого почетным знаком "За труд во благо земли Самарской".
"Я хочу вас искренне поблагодарить за ту помощь, которую вы оказали региону при подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу, - отметил Дмитрий Азаров. - Вы очень многое сделали для того, чтобы стадион "Самара Арена" был сдан и радушно принял наших гостей со всей планеты. Сегодня это один из самых посещаемых стадионов Российской футбольной премьер-лиги. Было многое сделано и по остальным объектам инфраструктуры. Все это навсегда останется на территории Самарской области и на протяжении многих десятилетий будет служить ее жителям".
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.