МегаФон запустил самый быстрый безлимитный Интернет

С 27 августа на тарифах линейки "Включайся!" доступен настоящий безлимитный Интернет. Для этого действующим клиентам в личном кабинете нужно будет подключить опцию бесплатно. Новым абонентам ничего подключать не придется — безлимитный Интернет уже будет внутри тарифов.
С 27 августа абоненты МегаФона могут воспользоваться настоящим безлимитным интернетом на тарифах "Включайся! Общайся", "Включайся! Смотри", "Включайся! Смотри+" и "Включайся! Премиум", а также "Включайся! Слушай" в некоторых регионах на самых быстрых скоростях.
Абонентам МегаФона будет доступен быстрый безлимитный Интернет на максимальных возможностях сети.
"Добавляя в тарифы "Включайся!" безлимитный Интернет, мы хотим дать возможность клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что по данным Speedtest компании Ookla самый быстрый мобильный Интернет в России у МегаФона. Было проанализировано более 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и МегаФон показал самые высокие скорости", — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор компании МегаФон.
Лидерство по скорости на огромной территории — это следствие правильного использования ресурсов компании: используемой полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора, по итогам за первое полугодие 2018 года у МегаФона общее число базовых станций превысило 209 тысяч, что существенно больше, чем у других операторов.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???