МегаФон запустил самый быстрый безлимитный Интернет

С 27 августа на тарифах линейки "Включайся!" доступен настоящий безлимитный Интернет. Для этого действующим клиентам в личном кабинете нужно будет подключить опцию бесплатно. Новым абонентам ничего подключать не придется — безлимитный Интернет уже будет внутри тарифов.

С 27 августа абоненты МегаФона могут воспользоваться настоящим безлимитным интернетом на тарифах "Включайся! Общайся", "Включайся! Смотри", "Включайся! Смотри+" и "Включайся! Премиум", а также "Включайся! Слушай" в некоторых регионах на самых быстрых скоростях.

Абонентам МегаФона будет доступен быстрый безлимитный Интернет на максимальных возможностях сети.

"Добавляя в тарифы "Включайся!" безлимитный Интернет, мы хотим дать возможность клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что по данным Speedtest компании Ookla самый быстрый мобильный Интернет в России у МегаФона. Было проанализировано более 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и МегаФон показал самые высокие скорости", — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор компании МегаФон.

Лидерство по скорости на огромной территории — это следствие правильного использования ресурсов компании: используемой полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора, по итогам за первое полугодие 2018 года у МегаФона общее число базовых станций превысило 209 тысяч, что существенно больше, чем у других операторов.