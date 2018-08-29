Матч "Крыльев Советов" с "Анжи" рассудит Роман Галимов

Назначены арбитры на матчи шестого тура Российской Премьер-лиги 2018/19.

Игру "Крылья Советов" - "Анжи", которая состоится на "Самара Арене" в субботу, 1 сентября, в 15:00, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

При судействе Галимова самарская команда провела одну игру на Кубке России, которая завершилась победой "Крыльев".