Матч "Крыльев Советов" с "Анжи" рассудит Роман Галимов

Назначены арбитры на матчи шестого тура Российской Премьер-лиги 2018/19.
Игру "Крылья Советов" - "Анжи", которая состоится на "Самара Арене" в субботу, 1 сентября, в 15:00, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).
При судействе Галимова самарская команда провела одну игру на Кубке России, которая завершилась победой "Крыльев".
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.