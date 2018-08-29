Алексей Дегтев: Необходимо увеличивать объем живого общения детей с педагогами

Во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города прошла стратегическая сессия "Лучшее - детям". Секцию по теме "Сохранение здоровья и обеспечение безопасности детей в образовательном пространстве" провел председатель городской думы Самары Алексей Дегтев.

"Сегодня было много сказано об умственных способностях человека. Но, согласитесь, умным человеку не стать, если он не будет здоровым. Здоровье - основа всей жизнедеятельности, - подчеркнул он. - Но сейчас на наших детей обрушивается множество негативных факторов, в частности, со стороны киберпространства. Наряду с неврозами, дети подвержены ухудшению зрения, проблемам с работой опорно-двигательного аппарата".

Также он отметил актуальность проблемы зависимостей от табака, алкоголя и компьютерных игр.

"Мы понимаем, что ребенку недостаточно живого общения, объем которого можно увеличить путем разгрузки педагогов, чтобы их заработная плата не зависела от объема выполняемой работы, чтобы психологическое сопровождение детей не было на уровне "скорой помощи", а учитель был поводырем на протяжении всего взросления", - выделил он еще одну важную тему.

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.

К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.