Самарский минпром будет способствовать развитию индустриальных парков области

Врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин посетил с рабочим визитом индустриальный парк "АвтоВАЗ".

Директор парка Алексей Востриков и вице-президент по промышленным сервисам ПАО "АвтоВАЗ" Бернар Сонилак показали главе регионального минпрома производственные площадки первого корпуса.

По словам Алексея Вострикова, основная цель индустриального парка - создание новых высокотехнологичных рабочих мест в городе Тольятти. Сейчас в цехах волжского автогиганта, которые высвободились в результате модернизации производства, разместились девять резидентов. Еще несколько компаний находятся на стадии согласования.

В ходе знакомства с предприятиями, часть которых является резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), врио министра обратил внимание представителей "АвтоВАЗа" на преимущества юридического оформления парка по стандартам Минпромторга РФ, что позволит индустриальному парку пользоваться многообразием мер господдержки.

"Предлагаю также рассмотреть возможность вступления и в Ассоциацию индустриальных парков России. Она занимается информированием своих участников о мерах господдержки и привлечением инвесторов, причем преимущественно иностранных. Министерство в рамках своих полномочий готово оказывать всяческое содействие в развитии индустриального парка", - подчеркнул Николай Брусникин.

Он также предложил помощь в налаживании кооперационных связей с другими подобными организациям. В качестве успешного примера глава ведомства привел один из первых российских частных индустриальных парков "Авангард", который включен в состав ТОСЭР "Хабаровск".

"Можно наладить взаимодействие с руководством "Авангарда" для обмена опытом, - отметил он. - Министерство готово помочь и в подготовке дорожной карты развития индустриального парка".

Бернар Сонилак поблагодарил врио министра за готовность оказывать содействие в развитии потенциала индустриального парка "АвтоВАЗ".