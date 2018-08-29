Сотрудники ФСБ задержали две группы мигрантов, незаконно пересекших границу

Сотрудники УФСБ по Самарской области провели два задержания групп нелегальных мигрантов из Средней Азии, которым был запрещен въезд в Россию, но они решили проникнуть на территорию страны в обход закона.

Так, трое мигрантов нашли в Казахстане людей, которые обещали провести их мимо пограничных пунктов. За это они заплатили от $800 до $1200 с каждого.

В ночь с 20 на 21 августа группа нарушителей пересекла госграницу, после чего иностранцы поехали на машине в поселок Алексеевка Кинельского района. Здесь их задержали сотрудники УФСБ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела "Незаконное пересечение госграницы РФ группой лиц".

Еще два иностранца-нелегалав были задержаны в Красноряском районе. Они нашли на территории Казахстана сообщников из местных жителей-россиян, которые подрядились обеспечить их беспрепятственное перемещение через границу за $1500 с человека.

В ночь с 10 на 11 августа группа скрыто миновала госграницу, после чего иностранцы на машине приехали на территорию Красноярского района, где были задержаны сотрудниками УФСБ.

"В настоящее время Управлением проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к организации канала незаконной миграции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 322 УК РФ", — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.