Почта России предлагает самарцам принять участие в благотворительной акции

В рамках благотворительной акции "Дерево добра" любой желающий может подписать на печатные издания из каталога Почты России нуждающегося человека или пополнить новыми подписными изданиями библиотеки социальных учреждений.

Как сообщает пресс-служба ведомства, принять участие в акции можно в четверг, 30 августа 2018 года в 10 часов в почтовом отделении 443099 по адресу г. Самара, ул. Ленинградская, 24.

Кроме того, проявить заботу о тех, кто в этом нуждается, могут все желающие, оформив подписку в любом почтовом отделении страны или не выходя из дома через интернет. В настоящее время сайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона.