Почта России предлагает самарцам принять участие в благотворительной акции

В рамках благотворительной акции "Дерево добра" любой желающий может подписать на печатные издания из каталога Почты России нуждающегося человека или пополнить новыми подписными изданиями библиотеки социальных учреждений.
Как сообщает пресс-служба ведомства, принять участие в акции можно в четверг, 30 августа 2018 года в 10 часов в почтовом отделении 443099 по адресу г. Самара, ул. Ленинградская, 24.
Кроме того, проявить заботу о тех, кто в этом нуждается, могут все желающие, оформив подписку в любом почтовом отделении страны или не выходя из дома через интернет. В настоящее время сайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....