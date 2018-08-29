Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях

Россельхозбанк с 23 августа повысил ставки по вкладам физических лиц в рублях. В среднем рост составил 0,15 процентных пункта. Максимальная процентная ставка теперь достигает 7,85% годовых.
Наиболее популярным вкладом в банке является вклад "Доходный" с максимальной процентной ставкой 7,80% годовых, минимальным размером первоначального взноса 3 000 рублей и возможностью выбора способа выплаты процентов: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада. Срок вклада — от 31 до 1460 дней. Открытие вклада возможно в том числе через дистанционные каналы обслуживания.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.