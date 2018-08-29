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Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк с 23 августа повысил ставки по вкладам физических лиц в рублях. В среднем рост составил 0,15 процентных пункта. Максимальная процентная ставка теперь достигает 7,85% годовых.

Наиболее популярным вкладом в банке является вклад "Доходный" с максимальной процентной ставкой 7,80% годовых, минимальным размером первоначального взноса 3 000 рублей и возможностью выбора способа выплаты процентов: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада. Срок вклада — от 31 до 1460 дней. Открытие вклада возможно в том числе через дистанционные каналы обслуживания.

Гид потребителя

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