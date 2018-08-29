В Ставропольском районе осуждены браконьеры, поймавшие сетью более 50 рыб

Вступил в силу приговор Ставропольского районного суда в отношении Голумбека Машарипова и Бунеда Исмаилова, признанных виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, с применением других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста или на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 256 УК РФ), об этом сообщили в суде.
Судя по приговору, решив незаконно порыбачить, Машарипов и Исмаилов прибыли на берег реки Куйбышевского водохранилища, где нашли три сети, которые являются запретными орудиями лова и связали их в одну.
Потом, в месте нереста для ряда весеннее-нерестующих видов рыб с помощью найденных сетей поймали одного сазана, пять окуней, 41 карася и семь штук плотвы, чем причинили ущерб водным биологическим ресурсам на общую сумму более 2,5 тыс. рублей.
В результате в их отношении было возбуждено уголовное дело. Во время следствия они находились под подпиской о невыезде, а представ перед судом поддержали ранее заявленные ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с признанием вины.
Суд их ходатайства удовлетворил и учитывая, что они признали вину, раскаялись, способствовали раскрытию и расследованию преступления и добровольно возместили ущерб, признал их виновными и приговорил каждого к штрафу в пять тысяч рублей.
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У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....