В Ставропольском районе осуждены браконьеры, поймавшие сетью более 50 рыб

Вступил в силу приговор Ставропольского районного суда в отношении Голумбека Машарипова и Бунеда Исмаилова, признанных виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, с применением других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста или на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 256 УК РФ), об этом сообщили в суде.

Судя по приговору, решив незаконно порыбачить, Машарипов и Исмаилов прибыли на берег реки Куйбышевского водохранилища, где нашли три сети, которые являются запретными орудиями лова и связали их в одну.

Потом, в месте нереста для ряда весеннее-нерестующих видов рыб с помощью найденных сетей поймали одного сазана, пять окуней, 41 карася и семь штук плотвы, чем причинили ущерб водным биологическим ресурсам на общую сумму более 2,5 тыс. рублей.

В результате в их отношении было возбуждено уголовное дело. Во время следствия они находились под подпиской о невыезде, а представ перед судом поддержали ранее заявленные ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с признанием вины.

Суд их ходатайства удовлетворил и учитывая, что они признали вину, раскаялись, способствовали раскрытию и расследованию преступления и добровольно возместили ущерб, признал их виновными и приговорил каждого к штрафу в пять тысяч рублей.