Дмитрий Лескин: "Фактор личности играет ключевое значение в процессе воспитания"

Во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города прошла стратегическая сессия "Лучшее - детям". В работе секции "Воспитание: семья и школа" принял участие ректор Приволжского православного института Дмитрий Лескин.

Долгое время было принято считать, что процесс воспитания не должен быть связан с работой образовательных учреждений, а школа должна только обучать детей, отметил он.

"Совершенно очевидно, что это было ошибочно, - говорит Дмитрий Лескин. - Благо, сейчас тенденции меняются. Воспитание - это категория духовно-нравственная, к ней невозможно подступить программно и проектно, только личностно, через личность педагога и родителя".

Ректор Поволжского православного института напомнил, что в греческом языке есть два названия учителя - дидаскал (наставник) и педагог (путеводитель): "Педагог должен вести за собой, и здесь фактор личности играет ключевое значение".

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.

К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.