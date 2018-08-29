"АКОМ" принял участие в выставке "MIMS Automechanika-2018"

27 августа в столичном Выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 22-я Московская международная выставка "MIMS Automechanika-2108". Это главное событие года в индустрии автозапчастей, автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания автомобилей.

Компания "АКОМ" — лидер по производству аккумуляторных батарей в России — традиционно стала экспонентом выставки, представив на своем стенде, уже хорошо зарекомендовавшую линейку выпускаемых батарей, новинки — АКОМ+EFB и грузовые аккумуляторы с технологией PUNCH, а также инновационную разработку — "ULTIMATUM AGM".

Стенд "АКОМ" вызвал большой интерес у гостей выставки, которые могли не только ознакомиться с продукцией аккумуляторного производства, но и получить профессиональные консультации у специалистов компании. Оригинальные макеты представляли концепцию экстремальных экспедиций "АКОМ — покоритель стихий", которая призвана продемонстрировать бесперебойную работу новых аккумуляторов "АКОМ+EFB" в условиях арктического холода, жаркой пустыни, на дне океана и вблизи извергающегося вулкана. Продукция "АКОМ" вполне способна составить конкуренцию мировым брендам, благодаря сочетанию высоких технических характеристик и доступной цены.

Но "MIMS Automechanika" — это не только возможность представить продукты и услуги в сфере автокомпонентов, но и наладить новые деловые контакты, найти новые решения для опережающего развития импортозамещающих производств. Для группы компаний "АКОМ" первый выставочный день был отмечен подписанием соглашения о намерениях между ООО "АКОМ-Индастриал", ООО "ИНТЭЛАБ" и АО "НТЦ ЕЭС (Московское отделение)". Предметом соглашения является повышение эффективности энергоснабжения промышленной площадки ООО "АКОМ-Индастриал" на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти", посредством создания активного энергетического комплекса, в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению "Энерджинет", обозначенному Президентом России Владимиром Путиным как приоритетное.

Таким образом, группа компаний "АКОМ" сделала очередной и стратегически важный шаг к достижению цели: ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ — ГЛОБАЛЬНЫЙ БРЕНД, укрепив статус корпорации энергетических решений, которая активно развивается в прогрессивных сферах, отвечающих текущим и перспективным вызовам, открывающим новые возможности продвижения на глобальных высокотехнологичных рынках будущего.