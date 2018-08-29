"АКОМ" принял участие в выставке "MIMS Automechanika-2018"

27 августа в столичном Выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 22-я Московская международная выставка "MIMS Automechanika-2108". Это главное событие года в индустрии автозапчастей, автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания автомобилей.
Компания "АКОМ" — лидер по производству аккумуляторных батарей в России — традиционно стала экспонентом выставки, представив на своем стенде, уже хорошо зарекомендовавшую линейку выпускаемых батарей, новинки — АКОМ+EFB и грузовые аккумуляторы с технологией PUNCH, а также инновационную разработку — "ULTIMATUM AGM".
Стенд "АКОМ" вызвал большой интерес у гостей выставки, которые могли не только ознакомиться с продукцией аккумуляторного производства, но и получить профессиональные консультации у специалистов компании. Оригинальные макеты представляли концепцию экстремальных экспедиций "АКОМ — покоритель стихий", которая призвана продемонстрировать бесперебойную работу новых аккумуляторов "АКОМ+EFB" в условиях арктического холода, жаркой пустыни, на дне океана и вблизи извергающегося вулкана. Продукция "АКОМ" вполне способна составить конкуренцию мировым брендам, благодаря сочетанию высоких технических характеристик и доступной цены.
Но "MIMS Automechanika" — это не только возможность представить продукты и услуги в сфере автокомпонентов, но и наладить новые деловые контакты, найти новые решения для опережающего развития импортозамещающих производств. Для группы компаний "АКОМ" первый выставочный день был отмечен подписанием соглашения о намерениях между ООО "АКОМ-Индастриал", ООО "ИНТЭЛАБ" и АО "НТЦ ЕЭС (Московское отделение)". Предметом соглашения является повышение эффективности энергоснабжения промышленной площадки ООО "АКОМ-Индастриал" на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти", посредством создания активного энергетического комплекса, в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению "Энерджинет", обозначенному Президентом России Владимиром Путиным как приоритетное.
Таким образом, группа компаний "АКОМ" сделала очередной и стратегически важный шаг к достижению цели: ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ — ГЛОБАЛЬНЫЙ БРЕНД, укрепив статус корпорации энергетических решений, которая активно развивается в прогрессивных сферах, отвечающих текущим и перспективным вызовам, открывающим новые возможности продвижения на глобальных высокотехнологичных рынках будущего.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.